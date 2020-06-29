Финский эксперт оценил проведение в России голосования по поправкам

"Все организовано очень хорошо, даже учитывая, что голосование проходит в период пандемии, то есть в экстремальных условиях. С точки зрения заботы о здоровье граждан, все также хорошо продумано и безопасно. Вся информация о поправках находится в открытом доступе, каждый сотрудник избирательного участка знает свое место", - сказал Бекман, который является членом иностранной наблюдательной комиссии.

Собеседник агентства выразил уверенность, что голос российского народа "будет услышан", отметив также, что нынешнее голосование "вызывает широкий резонанс далеко за пределами самой России". "Это крайне резонансное событие как для Европы, так и для всего мира. Оно затрагивает не только Россию, хотя и укрепляет российскую демократию, делает ее еще более прозрачной", - отметил Бекман.