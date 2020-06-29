Финский эксперт оценил проведение в России голосования по поправкам

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ является крайне резонансным событием как для Европы, так и для всего мира, заявил РИА Новости финский политолог и правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"Все организовано очень хорошо, даже учитывая, что голосование проходит в период пандемии, то есть в экстремальных условиях. С точки зрения заботы о здоровье граждан, все также хорошо продумано и безопасно. Вся информация о поправках находится в открытом доступе, каждый сотрудник избирательного участка знает свое место", - сказал Бекман, который является членом иностранной наблюдательной комиссии.
Собеседник агентства выразил уверенность, что голос российского народа "будет услышан", отметив также, что нынешнее голосование "вызывает широкий резонанс далеко за пределами самой России". "Это крайне резонансное событие как для Европы, так и для всего мира. Оно затрагивает не только Россию, хотя и укрепляет российскую демократию, делает ее еще более прозрачной", - отметил Бекман.
Наблюдатель добавил, что "не видит никаких проблем" с голосованием по конституционным поправкам в РФ за исключением "отдельных проявлений русофобии", которые "находят отражение в западных СМИ".