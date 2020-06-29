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Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
Борьба с безработицей в России является первоочередной задачей, на фоне пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных выросло с апреля в РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
безработица
россия
михаил мишустин
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, безработица, россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей

15:58 29.06.2020 (обновлено: 16:57 29.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Борьба с безработицей в России является первоочередной задачей, на фоне пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных выросло с апреля в 3,5 раза, но взрывного роста удалось избежать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Наша первоочередная задача - это борьба с безработицей. С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным министерства труда, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать", - сказал Мишустин в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
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Как сообщал ранее глава Минтруда Антон Котяков, в марте официально зарегистрированных безработных в России было около 700 тысяч, к 1 июня эта цифра возросла до 2,09 миллиона, а к середине июня - до 2,424 миллиона человек.
Общее число безработных, по данным Росстата, в мае составляло 4,5 миллиона человек, а уровень безработицы - 6,1% против 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Этот показатель по методологии Международной организации труда считается в процентах от общей численности рабочей силы в стране. В ряде стран из-за COVID-19 наблюдался гораздо более резкий всплеск безработицы. В частности, в США она в апреле подскочила до 14,7% с мартовских 4,4%.
Как отметил премьер, участники совещания рассмотрят меры, которые необходимо предпринять для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о полном восстановлении рынка труда уже в 2021 году. Руководитель кабмина напомнил, что глава государства говорил об этом в своем обращении к россиянам на минувшей неделе.
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Мишустин упомянул, что правительство ранее приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать и уже потерявших работу, и тех, кто сейчас находится под угрозой увольнения. Был увеличен и минимальный, и максимальный размер пособия по безработице, а также расширен круг лиц, имеющих право на получение таких пособий, уточнил глава правительства. Кроме того, были введены выплаты на детей в размере 3 тысяч рублей в месяц для тех родителей или опекунов, которые остались без работы, а минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие родители, был удвоен, добавил премьер.
"Мы также сделали ряд шагов, чтобы простимулировать работодателей к сохранению рабочих мест, в том числе принимаем меры по поддержке малого и среднего бизнеса", - отметил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БезработицаРоссияМихаил МишустинЭкономика
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