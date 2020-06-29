Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей

"Наша первоочередная задача - это борьба с безработицей. С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным министерства труда, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать", - сказал Мишустин в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.

Мишустин упомянул, что правительство ранее приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать и уже потерявших работу, и тех, кто сейчас находится под угрозой увольнения. Был увеличен и минимальный, и максимальный размер пособия по безработице, а также расширен круг лиц, имеющих право на получение таких пособий, уточнил глава правительства. Кроме того, были введены выплаты на детей в размере 3 тысяч рублей в месяц для тех родителей или опекунов, которые остались без работы, а минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие родители, был удвоен, добавил премьер.