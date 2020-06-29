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Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
Раскольник Филарет Денисенко заявил, что правоохранители допрашивали его по делу в связи с разжиганием межрелигиозной вражды при получении томоса об автокефалии РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:58
епифаний думенко
раскольник филарет ( денисенко)
петр порошенко
киев
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епифаний думенко, раскольник филарет ( денисенко), петр порошенко, киев, украина, в мире

Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко

15:58 29.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко заявил, что правоохранители допрашивали его по делу в связи с разжиганием межрелигиозной вражды при получении томоса об автокефалии неканонической "новой церкви" Украины, в котором фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической - ред.) Православной церкви Украины" (ПЦУ). Позже в Госбюро расследований подтвердили наличие дела против Порошенко из-за получения томоса. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований сообщило, что уголовное дело в отношении Порошенко в связи с получением томоса об автокефалии "новой церкви" возбудили по заявлению раскольника Денисенко.
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"Вызывали. Точнее ко мне приходили и допрашивали. Я им рассказал всю правду", - заявил Филарет в интервью изданию "Апостроф", отвечая на вопрос, вызывали ли его на допросы по делам, в которых фигурирует экс-президент.
Он добавил, что с "митрополитом" "новой церкви" Украины Епифанием Думенко диалога у него нет. "Киевский патриархат сегодня несет убытки от ПЦУ гораздо больше, чем в свое время от Московского патриархата (канонической Украинской православной церкви - ред.). Даже с Московским патриархатом у нас никогда не было такой вражды, как с ПЦУ", - подчеркнул он.
В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Ранее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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Епифаний ДуменкоРаскольник Филарет ( Денисенко)Петр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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