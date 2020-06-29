Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко

Ранее Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической - ред.) Православной церкви Украины" (ПЦУ). Позже в Госбюро расследований подтвердили наличие дела против Порошенко из-за получения томоса. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований сообщило, что уголовное дело в отношении Порошенко в связи с получением томоса об автокефалии "новой церкви" возбудили по заявлению раскольника Денисенко.