https://ria.ru/20200629/1573635085.html
Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
Коронавирус, очевидно, может передаваться при купании в пресной воде. Об этом рассказал радиостанции "Говорит Москва" руководитель отдела НИИ эпидемиологии и... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:03
2020-06-29T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
москва
общество
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https://ria.ru/20200627/1573547766.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество