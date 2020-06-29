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https://ria.ru/20200629/1573635085.html
Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
Коронавирус, очевидно, может передаваться при купании в пресной воде. Об этом рассказал радиостанции "Говорит Москва" руководитель отдела НИИ эпидемиологии и... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:32
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество

Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания

16:03 29.06.2020 (обновлено: 16:32 29.06.2020)
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© Департамент ГОЧСиПБ г. МосквыПляж в Москве
Пляж в Москве
© Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Коронавирус, очевидно, может передаваться при купании в пресной воде. Об этом рассказал радиостанции "Говорит Москва" руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
Он пояснил, что у зараженных людей вирус обнаруживается в кишечнике, и, соответственно, в выделениях. Не исключено, что инфекция может передаваться, как при гепатите А, дизентерии или холере, допустил эпидемиолог.

"То есть это "болезнь грязных рук", когда возможно заражение таким путем. Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет. Но поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и в моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать", — добавил Бутенко.

С 1 июля в Москве начинается купальный сезон. Для отдыха будут открыты семь пляжей.
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