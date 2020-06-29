В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых

БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Следователи в германской земле Северный Рейн - Вестфалия, расследующие дело о педофилии в городе Бергиш-Гладбах, выявили более 30 тысяч предполагаемых нарушителей антипедофильского законодательства в социальных сетях, сообщает издание Следователи в германской земле Северный Рейн - Вестфалия, расследующие дело о педофилии в городе Бергиш-Гладбах, выявили более 30 тысяч предполагаемых нарушителей антипедофильского законодательства в социальных сетях, сообщает издание Bild со ссылкой на министра юстиции Петера Бизенбаха.

Речь идет как о распространении и хранении детской порнографии, так и о "тяжелых случаях плохого обращения с детьми". Не все предполагаемые нарушители закона живут в Германии - преступная сеть является международной с акцентом на "немецкоязычный" регион. Участники сети в групповых чатах и мессенджерах обсуждали педофилию, делились советами, в том числе об "успокоительных" для сексуального насилия над детьми.

"Тех, кто колебался, другие ободряли и принуждали претворять в жизнь свои намерения", - заявил Бизенбах.

В некоторых случаях в этих чатах люди договаривались совершить преступления в отношении детей. По словам Бизенбаха, ему от этой информации стало "противно до тошноты", он назвал это "новым измерением преступного свершения". "Мы должны признать, что преступное обращение с детьми в сети распространено больше, чем мы считали до этого", - добавил он.

Бизенбах охарактеризовал общение этих людей в чатах как "само собой разумеющаяся коммуникация о преступлениях", что "чрезвычайно гневит и глубоко поражает". По его словам, в такой атмосфере понижается "психологическая планка" для людей, которые начинают совершать преступления, которые они бы не совершали, если бы не было "соответствующего" окружения.

Со среды в регионе начнет работу целевая группа следователей по киберпреступности. Шесть прокуроров сфокусируются на первоочередной задаче расследования тех случаев, в которых речь может идти о реальном сексуальном насилии в отношении детей.

Бизенбах также критически высказался о том, что в стране нет законодательной обязанности хранить и выдавать данные о коммуникациях пользователей. Главный прокурор, глава центрального управления по киберпреступности Северного Рейна - Вестфалии Маркус Хартманн не смог ответить на вопрос, удалось ли во всех 30 тысяч случаях раскрыть имена за псевдонимами.