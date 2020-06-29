В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых

БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Следователи в германской земле Северный Рейн - Вестфалия, расследующие дело о педофилии в городе Бергиш-Гладбах, выявили более 30 тысяч предполагаемых нарушителей антипедофильского законодательства в социальных сетях, сообщает издание Bild со ссылкой на министра юстиции Петера Бизенбаха.
Речь идет как о распространении и хранении детской порнографии, так и о "тяжелых случаях плохого обращения с детьми". Не все предполагаемые нарушители закона живут в Германии - преступная сеть является международной с акцентом на "немецкоязычный" регион. Участники сети в групповых чатах и мессенджерах обсуждали педофилию, делились советами, в том числе об "успокоительных" для сексуального насилия над детьми.
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"Тех, кто колебался, другие ободряли и принуждали претворять в жизнь свои намерения", - заявил Бизенбах.
В некоторых случаях в этих чатах люди договаривались совершить преступления в отношении детей. По словам Бизенбаха, ему от этой информации стало "противно до тошноты", он назвал это "новым измерением преступного свершения". "Мы должны признать, что преступное обращение с детьми в сети распространено больше, чем мы считали до этого", - добавил он.
Бизенбах охарактеризовал общение этих людей в чатах как "само собой разумеющаяся коммуникация о преступлениях", что "чрезвычайно гневит и глубоко поражает". По его словам, в такой атмосфере понижается "психологическая планка" для людей, которые начинают совершать преступления, которые они бы не совершали, если бы не было "соответствующего" окружения.
Со среды в регионе начнет работу целевая группа следователей по киберпреступности. Шесть прокуроров сфокусируются на первоочередной задаче расследования тех случаев, в которых речь может идти о реальном сексуальном насилии в отношении детей.
Бизенбах также критически высказался о том, что в стране нет законодательной обязанности хранить и выдавать данные о коммуникациях пользователей. Главный прокурор, глава центрального управления по киберпреступности Северного Рейна - Вестфалии Маркус Хартманн не смог ответить на вопрос, удалось ли во всех 30 тысяч случаях раскрыть имена за псевдонимами.
Информацию о 30 тысячах подозреваемых следователи получили в рамках расследования дела о педофильской сети в Бергиш-Гладбахе. Дело стало достоянием общественности в октябре прошлого года, когда прошли первые обыски по главным подозреваемым. До настоящего момента по делу подозреваемыми проходят 72 человека по всей ФРГ, десять были арестованы, против семерых выдвинуты обвинения. Этим делом занимались сотни, до 350, следователей, обвиняемые совершали насилие над собственными детьми и обменивались изображениями этих преступлений. Выявлены и освобождены из рук преступников 44 ребенка, в том числе трехмесячный. Некоторым следователям потребовалась психологическая помощь из-за стресса в ходе работы с материалами дела.