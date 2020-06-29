Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573634904.html
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 45 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кувейт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
кувейт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_284f263fa9ab91edbb0ef69b54f28d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кувейт, в мире

В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч

15:55 29.06.2020
106
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 45 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 582 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 45 524, выздоровели 36 313 человек, скончались 350.
Отмечается, что всего с начала пандемии в стране провели 382 842 теста на COVID-19.
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКувейтВ мире
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
В России более ста приусадебных участков остаются подтопленными
Мужчина сидит за компьютером
В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
Большегрузные автомобили
Белоруссия с 1 июля отменит ограничения для транзитных дальнобойщиков
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины
Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
Международная космическая станция
Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
Пляж в Москве
Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калининграде будут судить мужчину, пытавшегося сжечь экс-супругу
Анастасия Волочкова
Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
Аппарат искусственной вентиляции легких
КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
Избирательный участок
Финский эксперт оценил проведение в России голосования по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
05:15В Японии более 70 тысячам человек рекомендовано готовиться к эвакуации
Лента новостейМолния