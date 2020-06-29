В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч

По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 582 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 45 524, выздоровели 36 313 человек, скончались 350.

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране провели 382 842 теста на COVID-19.

Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.