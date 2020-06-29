Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"

"С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-15" на 10 июля запланирована коррекция её орбиты", - сказал он.

"После чего высота орбиты станции увеличится на 480 метров и составит около 418,5 километра над Землёй", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в 20.47 мск в тот же день.