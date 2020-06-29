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Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
Очередная коррекция орбиты Международной космической станции намечается на 10 июля, высоту орбиты станции поднимут на 0,5 километра перед прилётом грузового... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:02
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"

15:53 29.06.2020 (обновлено: 16:02 29.06.2020)
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции намечается на 10 июля, высоту орбиты станции поднимут на 0,5 километра перед прилётом грузового корабля "Прогресс МС-15", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-15" на 10 июля запланирована коррекция её орбиты", - сказал он.
По его словам, по предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса"), двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, будут включены в 0.36 мск и проработают 138,7 секунды.
"После чего высота орбиты станции увеличится на 480 метров и составит около 418,5 километра над Землёй", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее сообщалось, что запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в 20.47 мск в тот же день.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 19 апреля с помощью двигателей модуля "Звезда", в результате неё высота орбиты станции была понижена на 1,5 километра.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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