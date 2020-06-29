Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции намечается на 10 июля, высоту орбиты станции поднимут на 0,5 километра перед прилётом грузового корабля "Прогресс МС-15", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-15" на 10 июля запланирована коррекция её орбиты", - сказал он.
По его словам, по предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса"), двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, будут включены в 0.36 мск и проработают 138,7 секунды.
"После чего высота орбиты станции увеличится на 480 метров и составит около 418,5 километра над Землёй", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее сообщалось, что запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в 20.47 мск в тот же день.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 19 апреля с помощью двигателей модуля "Звезда", в результате неё высота орбиты станции была понижена на 1,5 километра.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.