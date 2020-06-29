Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе, сообщил МИД РФ.
"Состоялся доверительный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Африке, включая задачи урегулирования кризисов в Ливии, Сирии и палестино-израильского конфликта, а также нахождения взаимоприемлемых развязок проблемы использования вод реки Нил. При этом была подтверждена приверженность Москвы и Каира соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и фундаментальным принципам Устава ООН", - сообщил МИД РФ.
Ранее Египет, Эфиопия и Судан договорились подготовить итоговый вариант соглашения по заполнению эфиопской плотины "Возрождение" через две недели, сообщил офис премьера Эфиопии Абийя Ахмеда. Аддис-Абеба обязалась не начинать заполнение плотины без такого документа. В переговорах участвовали также представители Афросоюза.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.