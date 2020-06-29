https://ria.ru/20200629/1573634319.html
Минтранс сформировал маршрутную сеть пассажирских автоперевозок в Крым
Минтранс РФ сформировал маршрутную сеть пассажирских автоперевозок по Крымскому мосту к началу туристического сезона, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:47
2020-06-29T15:47
россия
республика крым
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, экономика
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минтранс РФ сформировал маршрутную сеть пассажирских автоперевозок по Крымскому мосту к началу туристического сезона, сообщается на сайте министерства.
"К началу туристического сезона Минтрансом России завершена работа по изменению маршрутов следования пассажирских автотранспортных средств с материковой части Российской Федерации
на территорию Республики Крым
по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении.
Ранее графики движения по маршрутам были составлены с учетом паромной переправы через Керченский пролив.
По поручению Минтранса РФ Росавтотранс совместно со специалистами регионального минтранса провел переговоры с перевозчиками для решения проблем, связанных с ускорением процесса получения свидетельств и карт маршрутов регулярных межрегиональных перевозок.
По данным Минтранса, в ходе выполнения поручения из реестра межрегиональных маршрутов регулярных перевозок исключены 14 маршрутов. В настоящее время в реестре зарегистрировано 167 маршрутов. Свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты этих маршрутов выданы на 127 маршрутов, или 76%.
Минтранс отмечает, что все действующие маршруты согласованы, а по оставшимся 40 неэксплуатирующимся маршрутам проверяется возможность исключения из реестра, так как перевозчики вовремя не обратились в министерство с заявлением об изменении маршрутов.