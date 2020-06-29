Минтранс сформировал маршрутную сеть пассажирских автоперевозок в Крым

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минтранс РФ сформировал маршрутную сеть пассажирских автоперевозок по Крымскому мосту к началу туристического сезона, сообщается на сайте министерства.

"К началу туристического сезона Минтрансом России завершена работа по изменению маршрутов следования пассажирских автотранспортных средств с материковой части Российской Федерации на территорию Республики Крым по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Ранее графики движения по маршрутам были составлены с учетом паромной переправы через Керченский пролив.

По поручению Минтранса РФ Росавтотранс совместно со специалистами регионального минтранса провел переговоры с перевозчиками для решения проблем, связанных с ускорением процесса получения свидетельств и карт маршрутов регулярных межрегиональных перевозок.

По данным Минтранса, в ходе выполнения поручения из реестра межрегиональных маршрутов регулярных перевозок исключены 14 маршрутов. В настоящее время в реестре зарегистрировано 167 маршрутов. Свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты этих маршрутов выданы на 127 маршрутов, или 76%.