Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывший глава ООО НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате заработной платы работникам на более чем 182 миллиона рублей, сообщается на сайте Бывший глава ООО НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате заработной платы работникам на более чем 182 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Чернякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Андрей Черняков , являясь президентом ООО "НПО "Космос" и фактическим руководителем дочерней организации ООО "Космос Спецстрой", не обеспечил полную выплату 1204 работникам дочерней организации зарплаты на сумму свыше 182 миллионов рублей.

Черняков скрывался от органов следствия и находился в международном розыске. После задержания в 2017 году Черняков был экстрадирован на территорию России в 2019 году.

Следствием приняты все предусмотренные законом меры, в рамках которых установлено имущество Чернякова на сумму 365 миллионов рублей и на него по ходатайству следователя судом наложен арест.