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Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
Бывший глава ООО НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате заработной платы работникам на более чем 182 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:45
андрей черняков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей черняков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты

15:45 29.06.2020
537
© Фото : МВД РоссииАндрей Черняков
Андрей Черняков
© Фото : МВД России
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывший глава ООО НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате заработной платы работникам на более чем 182 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Чернякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2013-2014 годах Андрей Черняков, являясь президентом ООО "НПО "Космос" и фактическим руководителем дочерней организации ООО "Космос Спецстрой", не обеспечил полную выплату 1204 работникам дочерней организации зарплаты на сумму свыше 182 миллионов рублей.
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Черняков скрывался от органов следствия и находился в международном розыске. После задержания в 2017 году Черняков был экстрадирован на территорию России в 2019 году.
Следствием приняты все предусмотренные законом меры, в рамках которых установлено имущество Чернякова на сумму 365 миллионов рублей и на него по ходатайству следователя судом наложен арест.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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