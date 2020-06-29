Группа "Ногу свело" выпустила клип на песню "Дышать!"

"Рассматривать песню "Дышать!" как гимн свободе или нет — это дело слушателя (…). Но лично для меня это на 100 процентов так. Особенно если учитывать мое к ней отношение. Я считаю ее самым большим богатством, самой устойчивой валютой, самой выгодной инвестицией. За то, чтобы находиться в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, с точки зрения свободы принятия решений и совершения поступков, я заплатил весьма высокую цену. И ни секунды об этом не жалею", — уверен Максим Покровский.