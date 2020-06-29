https://ria.ru/20200629/1573634056.html
Группа "Ногу свело" выпустила клип на песню "Дышать!"
Рок-группа "Ногу Свело!" выпустила новый клип на композицию "Дышать!". РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:08
2020-06-29T22:08
культура
максим покровский
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573633827_29:0:923:503_1400x0_80_0_0_ff5cc5a37ead7cbae1355edd6b851846.jpg
https://ria.ru/20200629/1573613596.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573633827_29:0:923:503_1400x0_80_0_0_ff5cc5a37ead7cbae1355edd6b851846.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573633827_140:0:811:503_1400x0_80_0_0_62ece3bba0a184697dcf518b47d370d8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573633827_224:0:727:503_1400x0_80_0_0_cedb463e1027382023033b63fd163a32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим покровский, музыка, новости культуры
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости
. Рок-группа "Ногу Свело!" выпустила
новый клип на композицию "Дышать!".
"Рассматривать песню "Дышать!" как гимн свободе или нет — это дело слушателя (…). Но лично для меня это на 100 процентов так. Особенно если учитывать мое к ней отношение. Я считаю ее самым большим богатством, самой устойчивой валютой, самой выгодной инвестицией. За то, чтобы находиться в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, с точки зрения свободы принятия решений и совершения поступков, я заплатил весьма высокую цену. И ни секунды об этом не жалею", — уверен Максим Покровский.
В съемках клипа приняла участие вся команда и профессиональные врачи — Игорь Шорман и Вероника Дубровская. В финальном припеве звучит хор из сотни голосов поклонников, сведенных в одну звуковую дорожку.
Удаленно над пластинкой работал Дмитрий Вишнепольский — гитарист американского состава "Ногу Свело!". Помимо исполнения гитарных партий он сыграл на скрипке.
Песня "Дышать" появилась в середине мая, ее записали в домашней студии в условиях самоизоляции. Она вошла в мини-альбом
"Четыре стадии карантина".