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https://ria.ru/20200629/1573634056.html
Группа "Ногу свело" выпустила клип на песню "Дышать!"
Рок-группа "Ногу Свело!" выпустила новый клип на композицию "Дышать!". РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:08
культура
максим покровский
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новости культуры
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
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максим покровский, музыка, новости культуры

Группа "Ногу свело" выпустила клип на песню "Дышать!"

22:08 29.06.2020
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Рок-группа "Ногу Свело!" выпустила новый клип на композицию "Дышать!".
"Рассматривать песню "Дышать!" как гимн свободе или нет — это дело слушателя (…). Но лично для меня это на 100 процентов так. Особенно если учитывать мое к ней отношение. Я считаю ее самым большим богатством, самой устойчивой валютой, самой выгодной инвестицией. За то, чтобы находиться в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, с точки зрения свободы принятия решений и совершения поступков, я заплатил весьма высокую цену. И ни секунды об этом не жалею", — уверен Максим Покровский.
В съемках клипа приняла участие вся команда и профессиональные врачи — Игорь Шорман и Вероника Дубровская. В финальном припеве звучит хор из сотни голосов поклонников, сведенных в одну звуковую дорожку.
Удаленно над пластинкой работал Дмитрий Вишнепольский — гитарист американского состава "Ногу Свело!". Помимо исполнения гитарных партий он сыграл на скрипке.
Песня "Дышать" появилась в середине мая, ее записали в домашней студии в условиях самоизоляции. Она вошла в мини-альбом "Четыре стадии карантина".
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КультураМаксим ПокровскийМузыкаНовости культуры
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