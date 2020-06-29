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В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
Губернатор федерального округа, куда входит столица Бразилии, Ибанейс Роша объявил о введении режима масштабного бедствия из-за пандемии коронавируса, передает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:43
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бразилиа, бразилия, в мире

В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19

15:43 29.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Губернатор федерального округа, куда входит столица Бразилии, Ибанейс Роша объявил о введении режима масштабного бедствия из-за пандемии коронавируса, передает телеканал G1.
Введение режима облегчает доступ региональных властей к средствам федерального правительства, местные власти также освобождаются от соблюдения закона о налоговой ответственности, принятого на 2020 год, и могут перенаправлять средства на профилактику и лечение больных коронавирусом.
По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исхода. За последние сутки медики выявили 30 476 новых случаев заражения, скончались 552 человека.
По данным на воскресенье, в столичном округе и городе Бразилиа 548 человек скончались от коронавируса, 44,9 тысячи зараженных.
С 29 февраля в столичном округе действовал режим чрезвычайной ситуации сроком на 180 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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