https://ria.ru/20200629/1573633956.html
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Силы ПВО Южного военного округа обнаружили над нейтральными водами Черного моря патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:42
2020-06-29T16:09
россия
национальный центр управления обороной рф
черное море
су-27
сша
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573563201.html
https://ria.ru/20200626/1573539856.html
Дмитрий Олейник
а где же пво с суперлокаторами, отключающими оборудование ?
113
Дмитрий Олейник
помню в ссср корейский разведчик сбили-так после него никто не летал...
95
37
россия
черное море
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный центр управления обороной рф, черное море, су-27, сша, безопасность, в мире