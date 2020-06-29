Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — заключили в Национальном центре управления обороной.