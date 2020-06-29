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Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Силы ПВО Южного военного округа обнаружили над нейтральными водами Черного моря патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:09
россия
национальный центр управления обороной рф
черное море
су-27
сша
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573563201.html
https://ria.ru/20200626/1573539856.html
а где же пво с суперлокаторами, отключающими оборудование ?
113
помню в ссср корейский разведчик сбили-так после него никто не летал...
95
37
россия
черное море
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/68683/08/686830814_356:258:2829:1649_1400x0_80_0_0_0f3c9a97b6297acde902cd07dbf01749.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, национальный центр управления обороной рф, черное море, су-27, сша, безопасность, в мире

Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем

15:42 29.06.2020 (обновлено: 16:09 29.06.2020)
58325
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкИстребитель СУ-27
Истребитель СУ-27
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Истребитель СУ-27 . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Силы ПВО Южного военного округа обнаружили над нейтральными водами Черного моря патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
27 июня, 17:28
Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
Самолеты взяли на сопровождение, а также подняли в воздух для перехвата два дежурных истребителя Су-27.
Американские военные самолеты государственную границу не нарушили.
"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — заключили в Национальном центре управления обороной.
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
26 июня, 21:17
Су-30 перехватил самолеты-разведчики ВВС США над Черным морем
73536942035
Обсудить 37
РоссияНациональный центр управления обороной РФЧерное мореСу-27СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
а где же пво с суперлокаторами, отключающими оборудование ?
29 июня, 15:46
Дмитрий Олейник
21901280
помню в ссср корейский разведчик сбили-так после него никто не летал...
29 июня, 15:46
Дмитрий Олейник
73500017
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