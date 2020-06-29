Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов

ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Сибирский шелкопряд в якутских лесах распространился на площади более 50 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Однако, по словам заместителя директора филиала ФБУ "Рослесзащита" Андрея Спиридонова, проведение истребительных мероприятий является неэффективным ввиду того, что вредитель находится в стадии окукливания, а способ борьбы с ним включает отравление организма при поступлении через пищеварительный тракт. Имаго сибирского шелкопряда не питаются. Лёт бабочек начинается во второй половине июля и длится около месяца.