Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов

ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Сибирский шелкопряд в якутских лесах распространился на площади более 50 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Ранее из-за массового размножения сибирского шелкопряда Россельхознадзор по региону установил карантинную зону в Якутске. Аналогичные фитосанитарные зоны были объявлены на площади почти 2,6 миллиона гектаров в центральных районах республики.
В понедельник в минэкологии республики сообщили о завершении обследований.
"Специалистами филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центра защиты лесов Республики Бурятия" установлено распространение сибирского шелкопряда на территории Якутии. Площадь распространения шелкопряда составляет 54 341 гектар…" - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время обсуждается вопрос финансирования Рослесхозом истребительных мероприятий.
Однако, по словам заместителя директора филиала ФБУ "Рослесзащита" Андрея Спиридонова, проведение истребительных мероприятий является неэффективным ввиду того, что вредитель находится в стадии окукливания, а способ борьбы с ним включает отравление организма при поступлении через пищеварительный тракт. Имаго сибирского шелкопряда не питаются. Лёт бабочек начинается во второй половине июля и длится около месяца.