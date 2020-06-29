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Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
Сибирский шелкопряд в якутских лесах распространился на площади более 50 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:41
республика саха (якутия)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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353
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республика саха (якутия), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество

Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов

15:41 29.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЯкутия
Якутия
© РИА Новости / Антон Денисов
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Якутия. Архивное фото
ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Сибирский шелкопряд в якутских лесах распространился на площади более 50 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Ранее из-за массового размножения сибирского шелкопряда Россельхознадзор по региону установил карантинную зону в Якутске. Аналогичные фитосанитарные зоны были объявлены на площади почти 2,6 миллиона гектаров в центральных районах республики.
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В понедельник в минэкологии республики сообщили о завершении обследований.
"Специалистами филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центра защиты лесов Республики Бурятия" установлено распространение сибирского шелкопряда на территории Якутии. Площадь распространения шелкопряда составляет 54 341 гектар…" - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время обсуждается вопрос финансирования Рослесхозом истребительных мероприятий.
Шелкопряд
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Однако, по словам заместителя директора филиала ФБУ "Рослесзащита" Андрея Спиридонова, проведение истребительных мероприятий является неэффективным ввиду того, что вредитель находится в стадии окукливания, а способ борьбы с ним включает отравление организма при поступлении через пищеварительный тракт. Имаго сибирского шелкопряда не питаются. Лёт бабочек начинается во второй половине июля и длится около месяца.
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Республика Саха (Якутия)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Общество
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