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КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
Почти 80 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступили в госпитали Кабардино-Балкарии, где лечат больных коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:38
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ

15:38 29.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Почти 80 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступили в госпитали Кабардино-Балкарии, где лечат больных коронавирусом, сообщает региональный минздрав.
В Кабардино-Балкарии выявлено 4958 случаев заражения COVID-19, скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 3296 человек.
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"В госпитали минздрава Кабардино-Балкарии поставлено 76 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Аппараты поступили в госпитали городской клинической больницы №1, Центр СПИД в Нальчике, а также в ЦРБ в городе Прохладный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неинвазивная искусственная вентиляция легких осуществляется без эндотрахеальной или трахеостомической трубки. "Оборудование подает воздух через носовую или рото-носовую маску или шлем. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку", - уточняет минздрав.
По его данным, с помощью неинвазивной ИВЛ обеспечивают дополнительную подачу кислорода пациентам с дыхательной недостаточностью в состоянии средней и средне-тяжелой степени тяжести.
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