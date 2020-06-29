Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19

"Я серьезно сомневаюсь, что какая-либо вакцина сможет обеспечить 100% защиту. Наш лучший результат пока - корь, от которой эффективность (вакцины - ред.) 97-98%. Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что мы сможем. Я бы довольствовался эффективностью в 70-75%, поскольку этого было бы достаточно для достижения уровня коллективного иммунитета", - заявил Фаучи.