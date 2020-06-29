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Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил в интервью телеканалу CNN, что эффективность любой вакцины от COVID-19 вряд ли достигнет 100% и, наиболее вероятно, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:38
2020-06-29T15:38
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил в интервью телеканалу CNN, что эффективность любой вакцины от COVID-19 вряд ли достигнет 100% и, наиболее вероятно, составит 75%.
"Я серьезно сомневаюсь, что какая-либо вакцина сможет обеспечить 100% защиту. Наш лучший результат пока - корь, от которой эффективность (вакцины - ред.) 97-98%. Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что мы сможем. Я бы довольствовался эффективностью в 70-75%, поскольку этого было бы достаточно для достижения уровня коллективного иммунитета", - заявил Фаучи.
Он отметил, что достижению коллективного иммунитета в США может помешать массовый отказ населения от вакцинации. "Как вы знаете, среди некоторых людей в этой стране царит антинаучное... антипрививочное настроение. Среди тревожно большого процента населения", - добавил Фаучи.
Ранее данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс и центром изучения общественного мнения NORC, показали, что только половина американцев планируют сделать прививку от коронавируса, когда вакцина от COVID-19 станет доступна, 20% - откажутся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.