https://ria.ru/20200629/1573633444.html
Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва
Один из жильцов дома на северо-востоке Москвы рассказал РИА Новости, что после сильного взрыва сразу же вызвал пожарную и скорую. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:36
2020-06-29T16:04
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200629/1573627024.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия