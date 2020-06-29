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Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва
Один из жильцов дома на северо-востоке Москвы рассказал РИА Новости, что после сильного взрыва сразу же вызвал пожарную и скорую. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:04
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия

Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва

15:36 29.06.2020 (обновлено: 16:04 29.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Один из жильцов дома на северо-востоке Москвы рассказал РИА Новости, что после сильного взрыва сразу же вызвал пожарную и скорую.
"Я услышал взрыв очень сильный, громкий хлопок был, стекла вылетели", — рассказал он.
Пожарные, по его словам, приехали быстро — в течение пяти минут. Инцидент, по словам мужчины, произошел на третьем этаже, а он живет на четвертом.
"Пока я вызывал, я не успел из квартиры выскочить <…> Я хотел даже с балкона прыгать", — поделился он, добавив, что пожарные надели на него маску и вывели из квартиры.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы после взрыва газа загорелись четыре квартиры на третьем этаже. СК начал проверку после случившегося. По словам представителя экстренных служб города, пострадали семь человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
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Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа на северо-востоке МосквыМоскваПроисшествия
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