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Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку, совершённую на животноводческом рынке в провинции Гильменд на юге Афганистана, и назвал ее террористическим... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:35
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353
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афганистан, в мире

Президент Афганистана осудил атаку на юге страны

15:35 29.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку, совершённую на животноводческом рынке в провинции Гильменд на юге Афганистана, и назвал ее террористическим актом.
"К сожалению, в результате террористического нападения в районе Сангин провинции Гильменд многие граждане, включая детей и подростков, были убиты и получили ранения. Осуждая это варварское и бесчеловечное нападение, президент Гани заявил, что нападение на мирных жителей направлено против исламских и человеческих ценностей", - говорится в заявлении президентского дворца в Twitter.
В заявлении также отмечается, что "правительство Афганистана вновь призывает талибов отказаться от войны и насилия и принять требование афганского народа о прекращении войны и начале переговоров".
Полиция в Афганистане
28 июня, 16:47
При взрыве на юге Афганистана погибли не менее шести человек
Ранее телеканал 1TV News со ссылкой на офис губернатора провинции сообщил, что 23 человека погибли, 15 получили ранения в результате запуска боевиками четырех ракетных снарядов и взрыва автомобиля в районе Сангин в провинции Гильменд на юге страны. Местный источник сообщил РИА Новости, что взрыв произошел на животноводческом рынке.
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