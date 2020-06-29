Президент Афганистана осудил атаку на юге страны

"К сожалению, в результате террористического нападения в районе Сангин провинции Гильменд многие граждане, включая детей и подростков, были убиты и получили ранения. Осуждая это варварское и бесчеловечное нападение, президент Гани заявил, что нападение на мирных жителей направлено против исламских и человеческих ценностей", - говорится в заявлении президентского дворца в Twitter.