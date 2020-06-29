Свыше 75 нарушений правил перевозки в такси выявлено в Подмосковье

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Более 75 нарушений правил перевозки в такси выявило Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении ведомства.
"За неделю в Подмосковье проверено более 700 водителей такси в восьми городских округах Подмосковья. В ходе проверок выявлено 77 нарушений у перевозчиков такси. В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. 18 машин были эвакуированы за отсутствие разрешений на работу такси. Также у таксистов отсутствовали подтверждения о прохождении медицинского освидетельствования и технического осмотра автомобиля перед выпуском на линию", - приводятся слова начальника УРАТК Елены Чаркиной
По данным ведомства наибольшее количество нарушений было выявлено в городском округе Люберцы, из 42 проверенных водителей у 20 выявлены нарушения. На втором месте расположился городской округ Химки (47 водителей, 15 нарушений), замкнул тройку анти рейтинга городской округ Домодедово (56 водителей 13 нарушений).