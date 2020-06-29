Свыше 75 нарушений правил перевозки в такси выявлено в Подмосковье

"За неделю в Подмосковье проверено более 700 водителей такси в восьми городских округах Подмосковья. В ходе проверок выявлено 77 нарушений у перевозчиков такси. В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. 18 машин были эвакуированы за отсутствие разрешений на работу такси. Также у таксистов отсутствовали подтверждения о прохождении медицинского освидетельствования и технического осмотра автомобиля перед выпуском на линию", - приводятся слова начальника УРАТК Елены Чаркиной