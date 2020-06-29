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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200629/1573633170.html
Свыше 75 нарушений правил перевозки в такси выявлено в Подмосковье
Более 75 нарушений правил перевозки в такси выявило Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:33
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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московская область (подмосковье)

Свыше 75 нарушений правил перевозки в такси выявлено в Подмосковье

15:33 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Более 75 нарушений правил перевозки в такси выявило Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении ведомства.
"За неделю в Подмосковье проверено более 700 водителей такси в восьми городских округах Подмосковья. В ходе проверок выявлено 77 нарушений у перевозчиков такси. В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. 18 машин были эвакуированы за отсутствие разрешений на работу такси. Также у таксистов отсутствовали подтверждения о прохождении медицинского освидетельствования и технического осмотра автомобиля перед выпуском на линию", - приводятся слова начальника УРАТК Елены Чаркиной
По данным ведомства наибольшее количество нарушений было выявлено в городском округе Люберцы, из 42 проверенных водителей у 20 выявлены нарушения. На втором месте расположился городской округ Химки (47 водителей, 15 нарушений), замкнул тройку анти рейтинга городской округ Домодедово (56 водителей 13 нарушений).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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