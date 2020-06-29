В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19

"В управлении инженерной инфраструктуры Челябинской области у одного из сотрудников тест на коронавирусную инфекцию показал предварительно положительный результат. Коллеги заболевшего сотрудника отправлены на самоизоляцию. В помещениях минстроя будет проводиться санитарная обработка", - сказала собеседница агентства.