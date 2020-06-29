В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Второй сотрудник министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области заболел COVID-19, его коллеги направлены на самоизоляцию, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального минстроя.
Как сообщалось, ранее случай заражения COVID-19 выявлен у сотрудника отдела имущества и материального обеспечения.
"В управлении инженерной инфраструктуры Челябинской области у одного из сотрудников тест на коронавирусную инфекцию показал предварительно положительный результат. Коллеги заболевшего сотрудника отправлены на самоизоляцию. В помещениях минстроя будет проводиться санитарная обработка", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, пояснила она, в здании министерства сохраняется масочный режим, а каждое утро сотрудникам измеряют температуру.
По данным минздрава региона, на утро 29 июня в регионе подтверждены 7440 случаев заболевания COVID-19 (плюс 149 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 36 человек, всего 4058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф