Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573633005.html
В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
Второй сотрудник министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области заболел COVID-19, его коллеги направлены на самоизоляцию, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1400x0_80_0_0_a92f827eb214af2d8dc36dc0962aa51b.jpg
https://ria.ru/20200626/1573535126.html
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1400x0_80_0_0_a92f827eb214af2d8dc36dc0962aa51b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:141:2543:2048_1400x0_80_0_0_61729e81aeefb6ad40b5a923b18cfaee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_25:0:2073:2048_1400x0_80_0_0_1523b609f8344cb277a49eeaa0394ce3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинская область, общество

В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19

15:31 29.06.2020
167
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Второй сотрудник министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области заболел COVID-19, его коллеги направлены на самоизоляцию, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального минстроя.
Как сообщалось, ранее случай заражения COVID-19 выявлен у сотрудника отдела имущества и материального обеспечения.
Алексей Текслер
26 июня, 19:04Распространение нового коронавируса
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
"В управлении инженерной инфраструктуры Челябинской области у одного из сотрудников тест на коронавирусную инфекцию показал предварительно положительный результат. Коллеги заболевшего сотрудника отправлены на самоизоляцию. В помещениях минстроя будет проводиться санитарная обработка", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, пояснила она, в здании министерства сохраняется масочный режим, а каждое утро сотрудникам измеряют температуру.
По данным минздрава региона, на утро 29 июня в регионе подтверждены 7440 случаев заболевания COVID-19 (плюс 149 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 36 человек, всего 4058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
110101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Челябинская областьОбщество
Рекомендуем
Аппарат искусственной вентиляции легких
КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
Владимир Колесников
В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
Тестирование на коронавирус
В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
Наталья Поклонская
Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
Машины полиции в США
В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
Якутия
Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
Саратов
Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
В лесу
Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
05:15В Японии более 70 тысячам человек рекомендовано готовиться к эвакуации
Лента новостейМолния