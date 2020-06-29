Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что подвела итоги конкурса на лучшее аниме с ней, выбирать пришлось из нескольких десятков работ, в том числе из России, Украины, Японии и Италии.
Ранее Поклонская объявила конкурс на лучшее с ней аниме. В комментарии РИА Новости она заявила, что идея устроить конкурс принадлежит лично ей. К аниме политик относится положительно.
Рисунок-победитель конкурса на лучшее аниме с Натальей Поклонской
"Выбирать было трудно: все работы яркие, и каждая по-своему запоминающаяся… Всего поступило несколько десятков работ из России, Украины, Японии, Италии и других стран. Но, как в любом конкурсе, у нас должен быть победитель, и я хочу поделиться с вами его картинкой #НяшМяш", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Победителем стало аниме с изображением Поклонской в строгой деловой одежде. "По моему мнению, очень симпатичная", - отметила депутат.
Интернет-мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности - в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово "ня" (в Японии словом nya обозначают вокализацию мяукания кошки). Поклонской не понравилась такая известность. Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она - прокурор, добавив, что "никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу". После чего фраза "няш-мяш" закрепилась в интернете именно за Поклонской.
21 марта 2019, 08:56Поклонская хочет сделать интернет-мем "няш-мяш" крымским брендом