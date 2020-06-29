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В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
Министром здравоохранения Ставропольского края назначен Владимир Колесников, ранее занимавший должность главного врача кардиологического диспансера региона,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:27
коронавирус в россии
владимир владимиров
здоровье - общество
ставропольский край
общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, владимир владимиров, здоровье - общество, ставропольский край, общество

В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения

15:27 29.06.2020
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© Фото : портал органов государственной власти Ставропольского краяВладимир Колесников
Владимир Колесников
© Фото : портал органов государственной власти Ставропольского края
Владимир Колесников
ПЯТИГОРСК, 29 июн - РИА Новости. Министром здравоохранения Ставропольского края назначен Владимир Колесников, ранее занимавший должность главного врача кардиологического диспансера региона, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Владимир Владимиров представил нового министра здравоохранения Ставропольского края. На эту должность в соответствии с распоряжением главы региона назначен Владимир Колесников, ранее занимавший должность главного врача краевого клинического кардиологического диспансера", - говорится в сообщении.
Владимиров обозначил перед новым руководителем краевого минздрава ряд первоочередных приоритетов.
"В их числе организация помощи больным коронавирусной инфекцией, контроль своевременного исполнения в регионе национального проекта в сфере здравоохранения, федеральных и краевых отраслевых программ", - отмечает пресс-служба.
В конце апреля сообщалось, что занимавший пост главы минздрава Виктор Мажаров ушел в отставку по собственному желанию. Исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя министра здравоохранения края Юрия Литвинова.
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Коронавирус в РоссииВладимир ВладимировЗдоровье - ОбществоСтавропольский крайОбщество
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