В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения

"Губернатор Владимир Владимиров представил нового министра здравоохранения Ставропольского края. На эту должность в соответствии с распоряжением главы региона назначен Владимир Колесников, ранее занимавший должность главного врача краевого клинического кардиологического диспансера", - говорится в сообщении.

"В их числе организация помощи больным коронавирусной инфекцией, контроль своевременного исполнения в регионе национального проекта в сфере здравоохранения, федеральных и краевых отраслевых программ", - отмечает пресс-служба.

В конце апреля сообщалось, что занимавший пост главы минздрава Виктор Мажаров ушел в отставку по собственному желанию. Исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя министра здравоохранения края Юрия Литвинова.