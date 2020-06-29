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ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
Заявление о выборе электронной трудовой подали 1,4 миллиона человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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пенсионный фонд рф, общество

ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки

15:27 29.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заявление о выборе электронной трудовой подали 1,4 миллиона человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
В ПФР напомнили что период информирования работников о праве выбрать форму трудовой книжки был продлен до 31 октября включительно. С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. Такие данные в ПФР направили уже 1,44 миллиона российских компаний на более чем 24,7 миллиона человек.
"Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки. Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 1,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.
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