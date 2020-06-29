ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заявление о выборе электронной трудовой подали 1,4 миллиона человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
В ПФР напомнили что период информирования работников о праве выбрать форму трудовой книжки был продлен до 31 октября включительно. С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. Такие данные в ПФР направили уже 1,44 миллиона российских компаний на более чем 24,7 миллиона человек.
"Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки. Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 1,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.