https://ria.ru/20200629/1573632143.html
В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
Временный стационар для туристов, у которых выявлен коронавирус, протекающий в легкой форме, откроют в ближайшие дни в здании медиацентра возле стадиона,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:27
2020-06-29T15:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
илья баринов
здоровье - общество
калининград
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, илья баринов, здоровье - общество, калининград
КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости.
Временный стационар для туристов, у которых выявлен коронавирус, протекающий в легкой форме, откроют в ближайшие дни в здании медиацентра возле стадиона, построенного в Калининграде
к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов
.
"У нас со дня на день запустится временный госпиталь в пресс-центре у стадиона. Сейчас там идет лицензирование, он полностью готов. Его мы будем использовать для приезжих с легкими формами коронавируса и потихоньку будем выводить наши больницы в плановый режим, снимать режим "ковидных" госпиталей", - сказал Баринов.
Он отметил, что количество коек для пациентов с коронавирусом обустраивается в регионе в соответствии с рекомендациями Минздрава, который предполагает одну койку на тысячу туристов. Ранее сообщалось, что временный стационар будет рассчитан на 250 мест.
Калининградские власти полностью отменили с 27 июня 14-дневную обсервацию, которая была обязательной из-за распространения коронавируса, для всех приезжающих в область из других российских регионов.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 29 июня на COVID-19 обследовано 87,6 тысячи человек, выявлено 2436 случаев заражения (10 за последние сутки), 1409 человек выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 575 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.