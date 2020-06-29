В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Временный стационар для туристов, у которых выявлен коронавирус, протекающий в легкой форме, откроют в ближайшие дни в здании медиацентра возле стадиона, построенного в Временный стационар для туристов, у которых выявлен коронавирус, протекающий в легкой форме, откроют в ближайшие дни в здании медиацентра возле стадиона, построенного в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов

"У нас со дня на день запустится временный госпиталь в пресс-центре у стадиона. Сейчас там идет лицензирование, он полностью готов. Его мы будем использовать для приезжих с легкими формами коронавируса и потихоньку будем выводить наши больницы в плановый режим, снимать режим "ковидных" госпиталей", - сказал Баринов.

Он отметил, что количество коек для пациентов с коронавирусом обустраивается в регионе в соответствии с рекомендациями Минздрава, который предполагает одну койку на тысячу туристов. Ранее сообщалось, что временный стационар будет рассчитан на 250 мест.

Калининградские власти полностью отменили с 27 июня 14-дневную обсервацию, которая была обязательной из-за распространения коронавируса, для всех приезжающих в область из других российских регионов.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 29 июня на COVID-19 обследовано 87,6 тысячи человек, выявлено 2436 случаев заражения (10 за последние сутки), 1409 человек выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 575 человек.