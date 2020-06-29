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В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
Вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Талса в американском штате Оклахома, два офицера находятся в критическом состоянии, сообщило... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:29
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талса, оклахома, сша, в мире

В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу

15:27 29.06.2020 (обновлено: 15:29 29.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкМашины полиции в США
Машины полиции в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Машины полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Талса в американском штате Оклахома, два офицера находятся в критическом состоянии, сообщило полицейское управление Талсы.
Полиция города сообщила, что офицеры полиции остановили подозреваемого примерно в 03.30 по местному времени (11.30 мск), после чего завязалась драка.

"(Подозреваемый Дэвид) Уэа нацелил оружие на полицейских и выстрелил несколько раз. Оба офицера получили ранения и сейчас находятся на операции в критическом состоянии, - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Отмечается, что подозреваемый сбежал с места преступления, сейчас он находится в розыске.
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