https://ria.ru/20200629/1573632119.html
В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
Вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Талса в американском штате Оклахома, два офицера находятся в критическом состоянии, сообщило... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:27
2020-06-29T15:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
талса, оклахома, сша, в мире