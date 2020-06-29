Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда

ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Защита бывшего премьер-министра Защита бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона опротестует решение суда Парижа , который признал его виновным по делу о фиктивном трудоустройстве супруги политика и приговорил его к пяти годам тюрьмы, три из которых условно, заявил адвокат политика Антонен Леви.

"Это решение несправедливо. Будет заявлен протест", - сказал Леви журналистам после заседания суда.

Он отметил, что "будет новый процесс". Адвокат подчеркнул, что расследование велось в "скандальных условиях".

Ранее суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Таким образом, бывший премьер-министр страны должен провести два года в реальном заключении. Также Фийон приговорен к штрафу в размере 375 тысяч евро, в отношении него действуйте десятилетий запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.

Как отмечают французские СМИ, суд Парижа отклонил ходатайство адвокатов четы Фийон о возобновлении судебного разбирательства в связи с новыми обстоятельствами. Защита подала ходатайство в прошлый вторник в связи заявлениями, сделанными бывшим финансовым прокурором Элиан Улет. В начале июня она заявила о "давлении", которая оказывалось во время следствия по делу о фиктивном трудоустройстве.