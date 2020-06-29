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Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
Защита бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона опротестует решение суда Парижа, который признал его виновным по делу о фиктивном трудоустройстве супруги РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:49
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франсуа фийон, франция, в мире

Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда

15:24 29.06.2020 (обновлено: 16:49 29.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Защита бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона опротестует решение суда Парижа, который признал его виновным по делу о фиктивном трудоустройстве супруги политика и приговорил его к пяти годам тюрьмы, три из которых условно, заявил адвокат политика Антонен Леви.
"Это решение несправедливо. Будет заявлен протест", - сказал Леви журналистам после заседания суда.
Он отметил, что "будет новый процесс". Адвокат подчеркнул, что расследование велось в "скандальных условиях".
Ранее суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Таким образом, бывший премьер-министр страны должен провести два года в реальном заключении. Также Фийон приговорен к штрафу в размере 375 тысяч евро, в отношении него действуйте десятилетий запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.
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Как отмечают французские СМИ, суд Парижа отклонил ходатайство адвокатов четы Фийон о возобновлении судебного разбирательства в связи с новыми обстоятельствами. Защита подала ходатайство в прошлый вторник в связи заявлениями, сделанными бывшим финансовым прокурором Элиан Улет. В начале июня она заявила о "давлении", которая оказывалось во время следствия по делу о фиктивном трудоустройстве.
Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Экс-глава журнала Мишель Крепю заявил, что не знал о том, что Пенелопе Фийон было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.
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