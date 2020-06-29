https://ria.ru/20200629/1573631962.html
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россияне, пребывающие в запасе, в этом году должны пройти военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:24
2020-06-29T23:24
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200603/1572380130.html
Infectant
Интересно - кто за него пойдёт? Лайк - пойду. Дизлайк- не пойду.
28328
specteh77
147% уже проголосовали, а сколько ещё нужно?
711
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636866_0:122:3076:1852_1400x0_80_0_0_92f9d59d85b0151c3bf2751297878f68.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, безопасность