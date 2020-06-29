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Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россияне, пребывающие в запасе, в этом году должны пройти военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:24
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, безопасность

Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

15:24 29.06.2020 (обновлено: 23:24 29.06.2020)
1003508
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россияне, пребывающие в запасе, в этом году должны пройти военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
Соответствующий указ, который подписал Владимир Путин, опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму
3 июня, 07:06
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
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Обсудить 194
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Интересно - кто за него пойдёт? Лайк - пойду. Дизлайк- не пойду.
29 июня, 20:42
Infectant
28169144000105
147% уже проголосовали, а сколько ещё нужно?
29 июня, 16:11
sspecteh77
43565464197
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