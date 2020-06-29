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Полпред раскритиковал исполнение судебных решений органами власти в ЮФО
Более 6 тысяч судебных решений, по которым должниками выступают органы местного самоуправления либо госвласти субъектов в Южном федеральном округе, оставались... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:24
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353
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владимир устинов, волгоградская область, ростовская область, краснодарский край, общество

Полпред раскритиковал исполнение судебных решений органами власти в ЮФО

15:24 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Устинов
Владимир Устинов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Устинов. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Более 6 тысяч судебных решений, по которым должниками выступают органы местного самоуправления либо госвласти субъектов в Южном федеральном округе, оставались неисполненными на начало текущего года, сообщил на заседании совета при полпреде полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.
По его словам, неисполнение судебных решений подрывает конституционные основы государственного устройства, и особенно опасным это становится, если судебные решения игнорируют другие ветви госвласти.
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"По состоянию на 1 января текущего года в округе оставались неисполненными свыше 4,5 тысячи судебных решений, по которым должниками выступают органы местного самоуправления, и свыше 1,5 тысячи судебных решений, где ответчиками являются органы государственной власти субъектов федерации. При этом почти половина из них не исполняются годами", - сказал он.
Крайне остро, по информации Устинова, в округе стоит вопрос об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в округе остаются неисполненными 1823 решения судов о понуждении органов власти предоставить жилье сиротам. Одна из причин - объемы строительства и закупок на вторичном рынке жилья для детей-сирот не обеспечивают реальных потребностей.
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Краснодарском крае на начало 2020 года право на получение жилья имелось у более чем 7 тысяч сирот, в Волгоградской области - у 5 тысяч, в Ростовской области - почти у 950 молодых людей. Однако в том же Краснодарском крае объем выделенных на текущий год бюджетных средств рассчитан на приобретение для детей-сирот всего 1480 квартир, что составляет лишь 20% от потребности", - сказал полпред.
Другая причина нарушений прав детей-сирот, по его словам, кроется в неумелом распоряжении выделенными ассигнованиями и безответственном отношении к организации строительных работ и закупке жилья.
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Владимир УстиновВолгоградская областьРостовская областьКраснодарский крайОбщество
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