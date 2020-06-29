Полпред раскритиковал исполнение судебных решений органами власти в ЮФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Более 6 тысяч судебных решений, по которым должниками выступают органы местного самоуправления либо госвласти субъектов в Южном федеральном округе, оставались неисполненными на начало текущего года, сообщил на заседании совета при полпреде полномочный представитель президента РФ в ЮФО Более 6 тысяч судебных решений, по которым должниками выступают органы местного самоуправления либо госвласти субъектов в Южном федеральном округе, оставались неисполненными на начало текущего года, сообщил на заседании совета при полпреде полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов

По его словам, неисполнение судебных решений подрывает конституционные основы государственного устройства, и особенно опасным это становится, если судебные решения игнорируют другие ветви госвласти.

"По состоянию на 1 января текущего года в округе оставались неисполненными свыше 4,5 тысячи судебных решений, по которым должниками выступают органы местного самоуправления, и свыше 1,5 тысячи судебных решений, где ответчиками являются органы государственной власти субъектов федерации. При этом почти половина из них не исполняются годами", - сказал он.

Крайне остро, по информации Устинова, в округе стоит вопрос об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в округе остаются неисполненными 1823 решения судов о понуждении органов власти предоставить жилье сиротам. Одна из причин - объемы строительства и закупок на вторичном рынке жилья для детей-сирот не обеспечивают реальных потребностей.

"В Краснодарском крае на начало 2020 года право на получение жилья имелось у более чем 7 тысяч сирот, в Волгоградской области - у 5 тысяч, в Ростовской области - почти у 950 молодых людей. Однако в том же Краснодарском крае объем выделенных на текущий год бюджетных средств рассчитан на приобретение для детей-сирот всего 1480 квартир, что составляет лишь 20% от потребности", - сказал полпред.