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Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Особый противопожарный режим, при котором запрещается посещение лесов и разведение в них огня, продолжает действовать на территории 57 регионов России, в 21 из... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов

15:23 29.06.2020
184
© Фото : МЧС РоссииВ лесу
В лесу
© Фото : МЧС России
В лесу. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим, при котором запрещается посещение лесов и разведение в них огня, продолжает действовать на территории 57 регионов России, в 21 из них – частично, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
"Особый противопожарный режим действует на всей территории 36 субъектов, в 21 – частично", - сказал собеседник агентства, добавив, что подразделениями МЧС осуществляется непрерывный космический мониторинг и моделирование развития наиболее опасных пожаров.
По данным ведомства, на прошлой неделе на территории страны было выявлено более 3,5 тысячи термических точек. Наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Камчатском и Красноярском краях, Магаданской области, а также в Чукотском автономном округе.
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
26 июня, 14:26
Европейский спутник обнаружил в Якутии самый северный лесной пожар
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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