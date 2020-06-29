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Врач рассказала об опасности быстрого похудения
Диетолог Лидия Ионова рассказала, к каким последствиям может привести быстрая потеря веса. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:39
лидия ионова
здоровье - общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/67/1561946774_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_7126d1dd91f448ccac6184749f31701f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
лидия ионова, здоровье - общество

Врач рассказала об опасности быстрого похудения

15:21 29.06.2020 (обновлено: 15:39 29.06.2020)
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© Depositphotos / motortionДевушка с бургером на велотренажере
Девушка с бургером на велотренажере
© Depositphotos / motortion
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Диетолог Лидия Ионова рассказала, к каким последствиям может привести быстрая потеря веса.
По ее словам, при резком похудении эндокринная система не успевает перестроиться, из-за чего у человека могут возникнуть проблемы с гормонами.
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Стремительная потеря жира также может вызывать сбои в работе различных органов, которые были им окружены, например почек, отметила специалист.
Ионова подчеркнула, что людям, избавляющимся от лишних килограммов в экстремально короткие сроки, в будущем будет крайне сложно контролировать вес.
"Чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать", — сказала она в комментарии Ura.ru.
Диетолог отметила, что в жизни могут возникнуть ситуации, когда от веса необходимо избавиться в короткие сроки, например перед операцией. В этом случае процесс похудения всегда должен проходить под наблюдением врача, заключила она.
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