https://ria.ru/20200629/1573631800.html
Врач рассказала об опасности быстрого похудения
Диетолог Лидия Ионова рассказала, к каким последствиям может привести быстрая потеря веса. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:21
2020-06-29T15:39
лидия ионова
здоровье - общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия ионова, здоровье - общество
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Диетолог Лидия Ионова
рассказала, к каким последствиям может привести быстрая потеря веса.
По ее словам, при резком похудении эндокринная система не успевает перестроиться, из-за чего у человека могут возникнуть проблемы с гормонами.
Стремительная потеря жира также может вызывать сбои в работе различных органов, которые были им окружены, например почек, отметила специалист.
Ионова подчеркнула, что людям, избавляющимся от лишних килограммов в экстремально короткие сроки, в будущем будет крайне сложно контролировать вес.
"Чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать", — сказала она в комментарии Ura.ru
.
Диетолог отметила, что в жизни могут возникнуть ситуации, когда от веса необходимо избавиться в короткие сроки, например перед операцией. В этом случае процесс похудения всегда должен проходить под наблюдением врача, заключила она.