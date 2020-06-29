Врач рассказала об опасности быстрого похудения

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Диетолог Диетолог Лидия Ионова рассказала, к каким последствиям может привести быстрая потеря веса.

По ее словам, при резком похудении эндокринная система не успевает перестроиться, из-за чего у человека могут возникнуть проблемы с гормонами.

Стремительная потеря жира также может вызывать сбои в работе различных органов, которые были им окружены, например почек, отметила специалист.

Ионова подчеркнула, что людям, избавляющимся от лишних килограммов в экстремально короткие сроки, в будущем будет крайне сложно контролировать вес.

"Чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать", — сказала она в комментарии Ura.ru