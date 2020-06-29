Главврач рассказал, сколько пациентов проходят лечение в Коммунарке

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас в больнице лечатся 310 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Москве умерли еще 23 человека с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на новую инфекцию.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в столице составляет 3761. Сутки назад сообщалось о 24 скончавшихся пациентах.

Проверка полиции

Кроме того, Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.

Ранее такая информация появилась в Сети.

Главврач подтвердил, что рядом с больницей нашли пакеты для перевозки тел умерших.

"Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности", - написал Проценко в Facebook

Он подчеркнул, что полиция уже выясняет, как пакеты попали за пределы больницы. По его словам, в больнице отслеживают процедуру выдачи тел умерших и сохраняют всю информацию на этот счет, ее уже передали полиции.

Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что столичные следователи уже начали проверку.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек умерли.

В России выявили более 634 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок препараты против COVID-19, тест-системы и вакцины.

Азии. Он уточнил, что с первых дней пандемии Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки