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Главврач рассказал, сколько пациентов проходят лечение в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас в больнице лечатся 310 пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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коронавирус в россии

Главврач рассказал, сколько пациентов проходят лечение в Коммунарке

15:18 29.06.2020 (обновлено: 15:57 29.06.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас в больнице лечатся 310 пациентов с коронавирусом.
За минувшие сутки в Москве умерли еще 23 человека с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на новую инфекцию.
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Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в столице составляет 3761. Сутки назад сообщалось о 24 скончавшихся пациентах.

Проверка полиции

Кроме того, Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
Ранее такая информация появилась в Сети.
Главврач подтвердил, что рядом с больницей нашли пакеты для перевозки тел умерших.
"Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности", - написал Проценко в Facebook.
Он подчеркнул, что полиция уже выясняет, как пакеты попали за пределы больницы. По его словам, в больнице отслеживают процедуру выдачи тел умерших и сохраняют всю информацию на этот счет, ее уже передали полиции.
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Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек умерли.
В России выявили более 634 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок препараты против COVID-19, тест-системы и вакцины.
Он уточнил, что с первых дней пандемии Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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