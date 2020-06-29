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Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
Саратовская область пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, заявила заместитель руководителя регионального управления... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:17
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество

Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений

15:17 29.06.2020
317
© РИА Новости / Андрей ВасильевСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Ранее вице-губернатор Александр Стрелюхин 25 июня заявил, что регион, который с 29 мая перешел на первый этап снятия ограничений по COVID-19, в течение нескольких дней выйдет на второй этап.
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"У нас один показатель не может достичь (область). У нас показатель тестирования соответствует и второму, и даже третьему этапу. У нас удельный вес свободных коек соответствует второму этапу. У нас не соответствует показатель распространенности (инфекции), он у нас держится на уровне 1 (нужно - 0,8), и вот именно заболеваемость не дает нам перейти ко второму этапу", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Она призвала жителей области, несмотря на летнюю погоду, не расслабляться и соблюдать меры предосторожности, в первую очередь, связанную с ношением масок и применением антисептиков в общественных местах.
Власти до 30 июня запретили в области все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах. Жителям разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции, работают пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снят режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. На карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района. Всего в регионе лабораторно подтверждено 6 334 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3206.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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