Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений

"У нас один показатель не может достичь (область). У нас показатель тестирования соответствует и второму, и даже третьему этапу. У нас удельный вес свободных коек соответствует второму этапу. У нас не соответствует показатель распространенности (инфекции), он у нас держится на уровне 1 (нужно - 0,8), и вот именно заболеваемость не дает нам перейти ко второму этапу", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.