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В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 29 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:15
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю

15:15 29.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики 29 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что с 15 по 19 июня зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 22 по 29 июня были зафиксированы 29 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики были выпущены 42 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Погиб один мирный житель. Повреждения получили три дома и один объект инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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