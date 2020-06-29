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Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:13
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19

15:13 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
Противовирусный препарат ремдесивир был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences.
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В сообщении компании говорится, что в обычных условиях стоимость лекарства бы оценивалась исходя из его значимости. Согласно информации компании, первые результаты исследований Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний показали, что ремдесивир сокращает период выздоровления до четырех дней.
"Исходя из примера США, более ранняя выписка из больницы сэкономит для нее примерно 12 тысяч долларов на одного пациента", - говорится в сообщении главы компании Дэниэла О'Дэя.
Таким образом значимость ремдесивира не только в его пользе для пациента с коронавирусом, но и в его пользе для системы здравоохранения.
"Мы решили оценить ремдесивир намного ниже его значимости. Чтобы обеспечить широкий и справедливый доступ во время срочной глобальной необходимости, мы установили цену для правительств развитых стран в размере 390 долларов за ампулу", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что основываясь на примере текущего лечения, пациентам с COVID-19, как правило, необходим 5-дневный курс с использованием шести ампул лекарства, общей стоимостью 2340 долларов.
В сообщении говорится, что для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями дженериков.
"Это альтернативное решение создано, чтобы гарантировать, что все страны мира могут получить доступ к лечению", - отмечает компания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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