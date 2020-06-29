В Россотрудничестве оценили ход голосования по поправкам в Афганистане

"Все они учились, работали и жили долгое время в нашей стране. Большинство из них испытывают к ней большую благодарность", - отметил он, добавив, что многие из них решили прийти на избирательный участок в посольстве России в Афганистане и проголосовать за поправки в конституцию нашей страны.