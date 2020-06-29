Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573630707.html
В Россотрудничестве оценили ход голосования по поправкам в Афганистане
Российских граждан в Афганистане немного, но они активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ, включая граждан афганского происхождения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:10
голосование по поправкам в конституцию
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
владимир путин
афганистан
кабул (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
https://ria.ru/20200629/1573629591.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_3957da5bd4ac9e049f4ab2ab2f3520c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_8b01c61dc27b0cb40bd9631c718e4f54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, владимир путин, афганистан, кабул (город), в мире

В Россотрудничестве оценили ход голосования по поправкам в Афганистане

15:10 29.06.2020
26
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российских граждан в Афганистане немного, но они активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ, включая граждан афганского происхождения, сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в Кабуле Вячеслав Некрасов.
По его словам, "российская диаспора в Афганистане невелика, а российских граждан афганского происхождения – несколько сотен".
"Все они учились, работали и жили долгое время в нашей стране. Большинство из них испытывают к ней большую благодарность", - отметил он, добавив, что многие из них решили прийти на избирательный участок в посольстве России в Афганистане и проголосовать за поправки в конституцию нашей страны.
"Первым это сделал президент Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ Саид Мирвайс со своими единомышленниками", - уточнил Некрасов.
По его словам, тот мотивировал свое участие в голосовании тем, что чем сильнее будет Россия, тем стабильнее будет обстановка в Афганистане.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
15:00Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным
000000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГВладимир ПутинАфганистанКабул (город)В мире
Рекомендуем
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы
Украинский военный
В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
Посольство Российской Федерации в Великобритании
В Лондоне около 250 россиян досрочно проголосовали по поправкам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал наладить качественную работу с белорусской молодежью
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
Военнослужащие в Донбассе
МГБ ЛНР обнаружило тайник силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Международный валютный фонд
Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным
Город Краматорск
В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
Генеральное консульство России в Хайфе, Израиль
В МИД прокомментировали сообщения о трижды проголосовавшей россиянке
Трудовая книжка
ЕР проконсультирует граждан по защите трудовых прав
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии ждут решения США по санкциям против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
16:09Австрийский эксперт оценил организацию голосования по поправкам в Москве
16:09Мишустин призвал сохранять контроль за ситуацией на рынке труда
16:06Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
16:06Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
16:05Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
16:05Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение в России голосования по поправкам
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
Лента новостейМолния