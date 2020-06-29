В Россотрудничестве оценили ход голосования по поправкам в Афганистане

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российских граждан в Афганистане немного, но они активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ, включая граждан афганского происхождения, сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в Кабуле Вячеслав Некрасов.
По его словам, "российская диаспора в Афганистане невелика, а российских граждан афганского происхождения – несколько сотен".
"Все они учились, работали и жили долгое время в нашей стране. Большинство из них испытывают к ней большую благодарность", - отметил он, добавив, что многие из них решили прийти на избирательный участок в посольстве России в Афганистане и проголосовать за поправки в конституцию нашей страны.
"Первым это сделал президент Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ Саид Мирвайс со своими единомышленниками", - уточнил Некрасов.
По его словам, тот мотивировал свое участие в голосовании тем, что чем сильнее будет Россия, тем стабильнее будет обстановка в Афганистане.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.