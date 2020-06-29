https://ria.ru/20200629/1573630682.html
В Сети появился трейлер нового фильма Бейонсе
Бейонсе выложила в Сеть первый трейлер своего нового музыкального фильма “Black Is King”, сообщает Indiewire. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:17
2020-06-29T19:17
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кендрик ламар
джей зи (jay z)
бейонсе ноулз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, кино и сериалы, новости культуры, кендрик ламар, джей зи (jay z), бейонсе ноулз
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости
. Бейонсе выложила в Сеть первый трейлер своего нового музыкального фильма “Black Is King”, сообщает
Indiewire.
В нем идет речь "о жизни темнокожих семей и о молодом короле, который проходит через предательство, любовь и обретение себя. Его предки помогают ему в поисках своей судьбы. Благодаря урокам отца и помощи подруги детства он получает качества, необходимые для того, чтобы вернуть свой дом и трон".
"Black Is King” — "подношение культуре темнокожих и их жизнестойкости с акцентом на красоте их традиций и выдающихся достижениях", — также говорится в описании.
В фильме, работа над которым идет уже год, звучит музыка из альбома "The Lion King: The Gift”, который Бейонсе выпустила параллельно с работой над озвучкой экранизации "Короля льва" Джона Фавро. В нем можно будет увидеть тех, кто принимал участие в записи пластинки: мужа Бейонсе Джея Зи, ее дочь Блю Айви Картер, Кендрика Ламара, Гловера Дональда, Тьерру Уэк и других.
Предыдущая картина Бейонсе под названием "Лимонад" вышла в 2016 году.
Премьера "Black Is King" на Disney+ запланирована на 31 июля 2020 года.