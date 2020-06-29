В Сети появился трейлер нового фильма Бейонсе

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Бейонсе выложила в Сеть первый трейлер своего нового музыкального фильма “Black Is King”, . Бейонсе выложила в Сеть первый трейлер своего нового музыкального фильма “Black Is King”, сообщает Indiewire.

В нем идет речь "о жизни темнокожих семей и о молодом короле, который проходит через предательство, любовь и обретение себя. Его предки помогают ему в поисках своей судьбы. Благодаря урокам отца и помощи подруги детства он получает качества, необходимые для того, чтобы вернуть свой дом и трон".

"Black Is King” — "подношение культуре темнокожих и их жизнестойкости с акцентом на красоте их традиций и выдающихся достижениях", — также говорится в описании.

В фильме, работа над которым идет уже год, звучит музыка из альбома "The Lion King: The Gift”, который Бейонсе выпустила параллельно с работой над озвучкой экранизации "Короля льва" Джона Фавро. В нем можно будет увидеть тех, кто принимал участие в записи пластинки: мужа Бейонсе Джея Зи, ее дочь Блю Айви Картер, Кендрика Ламара, Гловера Дональда, Тьерру Уэк и других.

Предыдущая картина Бейонсе под названием "Лимонад" вышла в 2016 году.