Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200629/1573630682.html
В Сети появился трейлер нового фильма Бейонсе
Бейонсе выложила в Сеть первый трейлер своего нового музыкального фильма “Black Is King”, сообщает Indiewire. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:17
культура
музыка
кино и сериалы
новости культуры
кендрик ламар
джей зи (jay z)
бейонсе ноулз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573624318_300:148:1685:927_1400x0_80_0_0_8d738c0b2d7ea671ab14261e333d0bcc.jpg
https://ria.ru/20200417/1570171839.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573624318_300:148:1685:927_1400x0_80_0_0_8d738c0b2d7ea671ab14261e333d0bcc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573624318_438:89:1555:927_1400x0_80_0_0_34663a1818624ea9484e5c8e4d2e01b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573624318_645:112:1460:927_1400x0_80_0_0_1c98661194833363a1cf11e918df981b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, кино и сериалы, новости культуры, кендрик ламар, джей зи (jay z), бейонсе ноулз

В Сети появился трейлер нового фильма Бейонсе

19:17 29.06.2020
83
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Бейонсе выложила в Сеть первый трейлер своего нового музыкального фильма “Black Is King”, сообщает Indiewire.
В нем идет речь "о жизни темнокожих семей и о молодом короле, который проходит через предательство, любовь и обретение себя. Его предки помогают ему в поисках своей судьбы. Благодаря урокам отца и помощи подруги детства он получает качества, необходимые для того, чтобы вернуть свой дом и трон".
"Black Is King” — "подношение культуре темнокожих и их жизнестойкости с акцентом на красоте их традиций и выдающихся достижениях", — также говорится в описании.
В фильме, работа над которым идет уже год, звучит музыка из альбома "The Lion King: The Gift”, который Бейонсе выпустила параллельно с работой над озвучкой экранизации "Короля льва" Джона Фавро. В нем можно будет увидеть тех, кто принимал участие в записи пластинки: мужа Бейонсе Джея Зи, ее дочь Блю Айви Картер, Кендрика Ламара, Гловера Дональда, Тьерру Уэк и других.
Предыдущая картина Бейонсе под названием "Лимонад" вышла в 2016 году.
Премьера "Black Is King" на Disney+ запланирована на 31 июля 2020 года.
Бейонсе
17 апреля, 12:39Культура
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
000000
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыКендрик ЛамарДжей Зи (Jay Z)Бейонсе Ноулз
Рекомендуем
Денис Мацуев
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Картина итальянского художника Караваджо Медуза
Экспонаты галереи Уффици стали звездами в TikTok
Кадр из сериала Пацаны
Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"
Посетители на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
В Мультимедиа Арт Музее в Москве готовят новую выставку к 25-летию музея
Marshmello & Halsey - Be Kind
DJ Marshmello и Холзи выпустили клип на трек "Be kind"
Китайская фарфоровая ваза 18-го века
Цена на китайскую вазу XVIII века поднялась на аукционе в 320 раз
Кадр из трейлера к фильму Уважение
Опубликован трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире локализовали пожар в здании драмтеатра
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Кадр из клипа группы Ногу Свело Дышать!
Группа "Ногу свело" выпустила клип на песню "Дышать!"
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров обещает с отдачей и фантазией заниматься созданием контента RTVI
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На северо-востоке Москвы восстановили движение транспорта после пожара
Пелагея и Иван Телегин
Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
05:15В Японии более 70 тысячам человек рекомендовано готовиться к эвакуации
Лента новостейМолния