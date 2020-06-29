Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы

ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения – три из них условно, по делу о фиктивном трудоустройстве, сообщает телеканал BFMTV.
Суд признал Фийона виновным в растрате государственных средств. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годом тюрьмы условно.
Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной.
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