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Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы
Суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения – три из них условно, по делу о фиктивном... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:28
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Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы

15:09 29.06.2020 (обновлено: 15:28 29.06.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения – три из них условно, по делу о фиктивном трудоустройстве, сообщает телеканал BFMTV.
Суд признал Фийона виновным в растрате государственных средств. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годом тюрьмы условно.
Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной.
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11 декабря 2018, 16:46
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Пенелопа ФийонФрансуа ФийонФранцияПарижВ мире
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