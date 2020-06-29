https://ria.ru/20200629/1573630569.html
МГБ ЛНР обнаружило тайник силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили у линии соприкосновения в Донбассе тайник с оружием и РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:08
2020-06-29T15:08
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
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https://ria.ru/20200628/1573586694.html
донбасс
луганская народная республика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире