МГБ ЛНР обнаружило тайник силовиков у линии соприкосновения в Донбассе

"Вблизи линии боевого соприкосновения сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий обнаружен схрон с боеприпасами украинских военнослужащих", - сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что в тайнике обнаружили, в числе прочего, реактивный пехотный огнемет "Шмель", два гранатомета и боеприпасы к ним и более тысячи патронов.