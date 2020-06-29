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МГБ ЛНР обнаружило тайник силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили у линии соприкосновения в Донбассе тайник с оружием и РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:08
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире

МГБ ЛНР обнаружило тайник силовиков у линии соприкосновения в Донбассе

15:08 29.06.2020
0
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили у линии соприкосновения в Донбассе тайник с оружием и боеприпасами украинских силовиков, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
"Вблизи линии боевого соприкосновения сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий обнаружен схрон с боеприпасами украинских военнослужащих", - сказал представитель ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что в тайнике обнаружили, в числе прочего, реактивный пехотный огнемет "Шмель", два гранатомета и боеприпасы к ним и более тысячи патронов.
"Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к закладке тайника", - уточнили в пресс-службе.
Ополченцы Луганской народной республики
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