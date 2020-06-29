В Лондоне около 250 россиян досрочно проголосовали по поправкам

"Избирательный участок в посольстве России в Лондоне работает с 25 июня. По состоянию на 29 июня возможностью досрочного голосования воспользовались порядка 250 человек", - сообщил представитель посольства.

Он напомнил, что граждане, не имеющие возможности прибыть на участок 1 июля, могут обратиться в избирательную комиссию с заявлением о досрочном или выездном голосовании.

Досрочное голосование продолжится 30 июня с 10 до 15 часов, 1 июля голосование пройдет с 8 до 20 часов без предварительной записи. Ранее посольство сообщило, что в свете пандемии коронавируса при нахождении на участке обязательно использование средств индивидуальной защиты: маска и перчатки. Также участников голосования просят по возможности иметь свои ручки - но не карандаши - для заполнения бюллетеней.