Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573630393.html
В Лондоне около 250 россиян досрочно проголосовали по поправкам
Порядка 250 человек досрочно проголосовали в Лондоне по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости в понедельник представитель посольства РФ в Лондоне. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:06
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
лондон
манчестер
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151438/25/1514382511_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_56abe6f8c25958cdfb40760be2c41c18.jpg
https://ria.ru/20200629/1573629241.html
https://ria.ru/20200629/1573609956.html
лондон
манчестер
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151438/25/1514382511_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_56abe6f8c25958cdfb40760be2c41c18.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151438/25/1514382511_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_38eabddbc5b89ab929cfca23dfe29bfa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151438/25/1514382511_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_00ca318894752b3f715407a2f7ab4286.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, лондон, манчестер, в мире

В Лондоне около 250 россиян досрочно проголосовали по поправкам

15:06 29.06.2020
93
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Мария Табак. Порядка 250 человек досрочно проголосовали в Лондоне по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости в понедельник представитель посольства РФ в Лондоне.
"Избирательный участок в посольстве России в Лондоне работает с 25 июня. По состоянию на 29 июня возможностью досрочного голосования воспользовались порядка 250 человек", - сообщил представитель посольства.
Конституция РФ
14:56Голосование по поправкам в Конституцию
Посольство в Латвии рассказало об участках для голосования по поправкам
Накануне посольство организовало также выездное голосование, в котором приняли участие 18 жителей Лондона и 24 жителя Манчестера.
"В ходе выездов сотрудники посольства ответили на вопросы граждан относительно консульского обслуживания и других актуальных тем", - отметил представитель посольства.
Он напомнил, что граждане, не имеющие возможности прибыть на участок 1 июля, могут обратиться в избирательную комиссию с заявлением о досрочном или выездном голосовании.
Досрочное голосование продолжится 30 июня с 10 до 15 часов, 1 июля голосование пройдет с 8 до 20 часов без предварительной записи. Ранее посольство сообщило, что в свете пандемии коронавируса при нахождении на участке обязательно использование средств индивидуальной защиты: маска и перчатки. Также участников голосования просят по возможности иметь свои ручки - но не карандаши - для заполнения бюллетеней.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Симферополе
11:45Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый
300003
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЛондонМанчестерВ мире
Рекомендуем
Конституция РФ
В Подмосковье явка на голосование по поправкам превысила 40%
Международный валютный фонд
Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Трудовая книжка
ЕР проконсультирует граждан по защите трудовых прав
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
В экстренных службах рассказали о разрушениях из-за взрыва газа в Москве
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
Жильцов из пострадавших при взрыве квартир в Москве разместят в гостинице
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным
Наручники
В Москве мужчине отменили приговор из-за оскорблений в тексте документа
Измерение температуры пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Украинский военный
В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Саратов
Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
16:06Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
16:05Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
16:05Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение в России голосования по поправкам
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
Лента новостейМолния