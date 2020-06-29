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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573630187.html
В Подмосковье явка на голосование по поправкам превысила 40%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию России за четыре дня превысила 40% в Московском регионе, всего проголосовали более 2,3 миллиона жителей, сообщила РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:05
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
московская область (подмосковье)
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
конституция рф, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье явка на голосование по поправкам превысила 40%

15:05 29.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в Конституцию России за четыре дня превысила 40% в Московском регионе, всего проголосовали более 2,3 миллиона жителей, сообщила РИА Новости пресс-служба избирательной комиссии Московской области.
"По состоянию на 29 июня, явка участников на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Подмосковье составляет 40,99%, или 2381180 человек", - говорится в сообщении.
Из них 78,11% реализовали свое избирательное право на участках для голосования, 11,21% на придомовых территориях, 9,59% на дому, 1,09% в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, рассказали в ведомстве.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
15:00Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМосковская область (Подмосковье)Общество
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