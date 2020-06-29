В Подмосковье явка на голосование по поправкам превысила 40%

"По состоянию на 29 июня, явка участников на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Подмосковье составляет 40,99%, или 2381180 человек", - говорится в сообщении.

Из них 78,11% реализовали свое избирательное право на участках для голосования, 11,21% на придомовых территориях, 9,59% на дому, 1,09% в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, рассказали в ведомстве.