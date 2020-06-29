https://ria.ru/20200629/1573630187.html
В Подмосковье явка на голосование по поправкам превысила 40%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию России за четыре дня превысила 40% в Московском регионе, всего проголосовали более 2,3 миллиона жителей, сообщила РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:05
2020-06-29T15:05
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
https://ria.ru/20200629/1573629591.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_5256155c3904ff14567adc70b04f8819.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_545:0:2593:2048_1400x0_80_0_0_579a8a9a3141fa6756e761a25ff5fb40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, московская область (подмосковье), общество