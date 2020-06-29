ЕР проконсультирует граждан по защите трудовых прав

"В связи с тем что опрос по нарушениям трудовых прав выявил системные нарушения в регионах – о них заявили 24% респондентов – мы решили провести неделю приёмов повторно. В наш адрес продолжают поступать обращения о незаконных увольнениях и нарушениях при расчетах. Юристы приемной и партнерских организаций дадут необходимые консультации и окажут помощь при досудебном урегулировании споров, в составлении исковых заявлений в тех случаях, когда суд неизбежен", - цитирует пресс-служба слова председателя комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанны Одинцовой.