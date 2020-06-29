ЕР проконсультирует граждан по защите трудовых прав

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Единая Россия" проконсультирует россиян по защите трудовых прав, сообщили в пресс-службе партии.
В пресс-службе ЕР рассказали, что ранее центральная общественная приемная председателя партии провела всероссийское исследование по нарушениям трудовых прав граждан в период эпидемии коронавируса. В опросе приняли участие 19,6 тысячи россиян из 83 регионов РФ.
"В связи с тем что опрос по нарушениям трудовых прав выявил системные нарушения в регионах – о них заявили 24% респондентов – мы решили провести неделю приёмов повторно. В наш адрес продолжают поступать обращения о незаконных увольнениях и нарушениях при расчетах. Юристы приемной и партнерских организаций дадут необходимые консультации и окажут помощь при досудебном урегулировании споров, в составлении исковых заявлений в тех случаях, когда суд неизбежен", - цитирует пресс-служба слова председателя комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанны Одинцовой.
Исследование ЕР также показало, что 14% респондентов потеряли работу после объявления периода нерабочих дней с 30 марта. 24% участников опроса ЕР за время пандемии коронавируса столкнулись с нарушениями трудовых прав. 41% респондентов заявили, что после снятия ограничений готовы продолжить работать удаленно.
Приемы граждан пройдут с 29 июня по 5 июля. Их проведут депутаты всех уровней, эксперты правозащитного центра партии, сенаторы, представители региональных органов власти, партнерские организации.
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