https://ria.ru/20200629/1573629716.html
В Москве мужчине отменили приговор из-за оскорблений в тексте документа
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил и направил на пересмотр приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью из-за того, что в тексте решения... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:01
2020-06-29T15:01
москва
происшествия
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Вирус радикализма. Как пандемией воспользовались экстремисты
Во время пандемии коронавируса обострились многие проблемы. И эта касается не только здравоохранения и экономики. Из-за SARS-CoV-2, например, многие стали хуже относится к людям азиатского происхождения. Всплеск проявления нетерпимости зафиксировало в своем исследовании агентство по основным правам Европейского союза. В европейских СМИ также сообщается о случаях дискриминации людей азиатского происхождения. Еще один аспект этой проблемы - трудовые мигранты. Иностранцы, которые из-за пандемии потеряли работу и не смогли уехать домой. Ряд специалистов опасаются как роста числа преступлений в России среди мигрантов, теряющих работу в городах-миллионниках, так и усиления ответной ксенофобии со стороны коренных жителей. В ситуации разбираемся вместе с директором информационно-аналитического центра "Сова" Александром Верховским.
Александр Верховский: в России проявлений ксенофобии в отношении людей азиатского происхождения на фоне эпидемии меньше, чем на Западе.
Александр Верховский: волны преступности со стороны мигрантов в России нет, наоборот, такая преступность снижается.
Александр Верховский: националистические группы пытаются заработать очки на разговорах о преступности мигрантов, но без особого успеха.
Александр Верховский: экономические спады уже были, они не вызывали мигрантской преступности.
https://ria.ru/20200305/1568172096.html
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил и направил на пересмотр приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью из-за того, что в тексте решения судьей были допущены выражения, унижающие честь и достоинство участника процесса на национальной почве, сообщили РИА Новости в суде.
Из отмененного приговора суда первой инстанции следует, что в Москве
гражданин по фамилии Горбачев, будучи пьяным, "на почве национальной ненависти и вражды к лицам неславянской национальности", сопровождая свои действиями соответствующими оскорблениями, сильно избил незнакомого несовершеннолетнего. Его удары руками и ногами пришлись потерпевшему в голову и туловище, впоследствии нанесенный вред здоровью был оценен как тяжкий.
Вину Горбачев полностью признал, заявив, что придерживается националистических взглядов, а в избитом увидел "лицо неславянской внешности". Примечательно, что мужчина был ранее судим за разбой, грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью и на момент совершения этого преступления отбывал условное наказание. По этой причине суд, засчитав более ранний приговор, в совокупности отправил Горбачева в колонию на 8 лет.
Вынося решение, в тексте приговора судья Симоновского районного суда Валентина Луценко прямо указала те унижающие достоинство по национальному признаку слова, что произносил Горбачев при избиении потерпевшего.
Кассационная инстанция восприняла данное изложение как нарушение УПК РФ, после чего решила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.
"Указанным требованиям закона обжалуемый приговор не соответствует, поскольку в описательно-мотивировочной части приговора неоднократно приведены нелитературные и грубые выражения, оскорбляющие личность участника уголовного судопроизводства, неприемлемые в официальных документах", - следует из постановления.
Как заявил агентству адвокат осужденного Валерий Воронин, отменой приговора он удовлетворен, однако в доводах кассационной жалобы на унижающие достоинство факторы он не указывал, "достаточно других неправосудных оснований и излишней строгости приговора".
РИА Новости, ознакомившись с десятками опубликованных приговоров судов по разным делам из разных регионов страны, убедилось, что судьи в своих решениях допускают изложение как оскорбительной и унижающей человека на национальной почве лексики, так и нецензурной брани, если такое было употреблено привлеченными к ответственности лицами и имеет значение в деле.