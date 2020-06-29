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В Москве мужчине отменили приговор из-за оскорблений в тексте документа
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил и направил на пересмотр приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью из-за того, что в тексте решения... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:01
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

В Москве мужчине отменили приговор из-за оскорблений в тексте документа

15:01 29.06.2020
243
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил и направил на пересмотр приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью из-за того, что в тексте решения судьей были допущены выражения, унижающие честь и достоинство участника процесса на национальной почве, сообщили РИА Новости в суде.
Из отмененного приговора суда первой инстанции следует, что в Москве гражданин по фамилии Горбачев, будучи пьяным, "на почве национальной ненависти и вражды к лицам неславянской национальности", сопровождая свои действиями соответствующими оскорблениями, сильно избил незнакомого несовершеннолетнего. Его удары руками и ногами пришлись потерпевшему в голову и туловище, впоследствии нанесенный вред здоровью был оценен как тяжкий.
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Вину Горбачев полностью признал, заявив, что придерживается националистических взглядов, а в избитом увидел "лицо неславянской внешности". Примечательно, что мужчина был ранее судим за разбой, грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью и на момент совершения этого преступления отбывал условное наказание. По этой причине суд, засчитав более ранний приговор, в совокупности отправил Горбачева в колонию на 8 лет.
Вынося решение, в тексте приговора судья Симоновского районного суда Валентина Луценко прямо указала те унижающие достоинство по национальному признаку слова, что произносил Горбачев при избиении потерпевшего.
Кассационная инстанция восприняла данное изложение как нарушение УПК РФ, после чего решила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.
"Указанным требованиям закона обжалуемый приговор не соответствует, поскольку в описательно-мотивировочной части приговора неоднократно приведены нелитературные и грубые выражения, оскорбляющие личность участника уголовного судопроизводства, неприемлемые в официальных документах", - следует из постановления.
Как заявил агентству адвокат осужденного Валерий Воронин, отменой приговора он удовлетворен, однако в доводах кассационной жалобы на унижающие достоинство факторы он не указывал, "достаточно других неправосудных оснований и излишней строгости приговора".
РИА Новости, ознакомившись с десятками опубликованных приговоров судов по разным делам из разных регионов страны, убедилось, что судьи в своих решениях допускают изложение как оскорбительной и унижающей человека на национальной почве лексики, так и нецензурной брани, если такое было употреблено привлеченными к ответственности лицами и имеет значение в деле.
По душам
Вирус радикализма. Как пандемией воспользовались экстремисты
17 мая, 14:04
132008
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