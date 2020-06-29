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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573629591.html
В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным
Классический избирательный участок в ближайшие годы останется, традиционное голосование не будет полностью заменено электронным, считает заместитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:00
голосование по поправкам в конституцию
николай булаев
конституция рф
нижний новгород
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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николай булаев, конституция рф, нижний новгород, москва, нижегородская область, политика

В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным

15:00 29.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Классический избирательный участок в ближайшие годы останется, традиционное голосование не будет полностью заменено электронным, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Как заявил в понедельник Булаев, система электронного голосования нуждается в усовершенствовании, но доверие к ней граждан уже очевидно.
При этом он не считает, что дистанционное голосование в ближайшее время полностью избавит избирателей от возможности приходить на участки.
"Я абсолютно уверен, что десятилетия вперёд классический избирательный участок останется, и масса людей, значительно больше половины, будут доверять бумажному голосованию. Но есть и такие люди, которые доверяют этому (онлайн) голосованию, в Москве их более миллиона человек, в Нижнем Новгороде 140 с чем-то тысяч, это большая цифра, они доверили свой выбор машине, сделали это, не выходя из дома", - заявил Булаев в информцентре ЦИК в понедельник.
Андрей Клишас
14:17Голосование по поправкам в Конституцию
Совфед обсудит с ЦИК и ОП практику голосования в течение нескольких дней
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Голосование по поправкам в КонституциюНиколай БулаевКонституция РФНижний НовгородМоскваНижегородская областьПолитика
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