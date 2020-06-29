В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Классический избирательный участок в ближайшие годы останется, традиционное голосование не будет полностью заменено электронным, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Как заявил в понедельник Булаев, система электронного голосования нуждается в усовершенствовании, но доверие к ней граждан уже очевидно.
При этом он не считает, что дистанционное голосование в ближайшее время полностью избавит избирателей от возможности приходить на участки.
"Я абсолютно уверен, что десятилетия вперёд классический избирательный участок останется, и масса людей, значительно больше половины, будут доверять бумажному голосованию. Но есть и такие люди, которые доверяют этому (онлайн) голосованию, в Москве их более миллиона человек, в Нижнем Новгороде 140 с чем-то тысяч, это большая цифра, они доверили свой выбор машине, сделали это, не выходя из дома", - заявил Булаев в информцентре ЦИК в понедельник.