Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян

Суммарная аудитория военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, составила 16 миллионов 926 тысяч человек. Рейтинг трансляции, по данным Mediascope, 23,9%, доля аудитории - 83,6%, охват - 29,6%.

Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших программу минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения. Учитывались города России с населением больше 100 тысяч человек. Целевая аудитория: 4+.