https://ria.ru/20200629/1573629537.html
Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян
Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян, сообщили РИА Новости в Mediascope. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:59
2020-06-29T14:59
75 лет великой победы
нтв (телеканал)
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415595_0:285:3133:2047_1400x0_80_0_0_94e324687ad503658f8b947cd24e270c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нтв (телеканал), владимир путин, общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян, сообщили РИА Новости в Mediascope.
Суммарная аудитория военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, составила 16 миллионов 926 тысяч человек. Рейтинг трансляции, по данным Mediascope, 23,9%, доля аудитории - 83,6%, охват - 29,6%.
Больше всего зрителей, по информации компании, смотрели трансляцию на Первом канале. Аудитория трансляции у вещателя составила 8 миллионов 788 тысяч, рейтинг, 12,4%, доля - 43,4%, охват - 15,2%. На "России 1" парад смотрело больше 4,3 миллиона человек, на НТВ
- больше 1,1 миллиона.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших программу минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения. Учитывались города России с населением больше 100 тысяч человек. Целевая аудитория: 4+.
В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин
принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В итоге парад Победы прошел 24 июня.