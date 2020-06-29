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75 лет Великой Победы
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Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян
Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян, сообщили РИА Новости в Mediascope. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:59
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владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415595_0:285:3133:2047_1400x0_80_0_0_94e324687ad503658f8b947cd24e270c.jpg
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нтв (телеканал), владимир путин, общество

Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян

14:59 29.06.2020
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкГруппа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян, сообщили РИА Новости в Mediascope.
Суммарная аудитория военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, составила 16 миллионов 926 тысяч человек. Рейтинг трансляции, по данным Mediascope, 23,9%, доля аудитории - 83,6%, охват - 29,6%.
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
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Больше всего зрителей, по информации компании, смотрели трансляцию на Первом канале. Аудитория трансляции у вещателя составила 8 миллионов 788 тысяч, рейтинг, 12,4%, доля - 43,4%, охват - 15,2%. На "России 1" парад смотрело больше 4,3 миллиона человек, на НТВ - больше 1,1 миллиона.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших программу минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения. Учитывались города России с населением больше 100 тысяч человек. Целевая аудитория: 4+.
В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В итоге парад Победы прошел 24 июня.
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75 лет Великой ПобедыНТВ (телеканал)Владимир ПутинОбщество
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