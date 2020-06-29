В саратовских медучреждениях ликвидировали почти все очаги COVID-19

"На настоящий момент новых очагов в медицинских организациях нет,.. и практически все они уже закрываются или закрыты, потому что мы не регистрируем новых случаев заболевания нигде, где они в какой-то момент были", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.