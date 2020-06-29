В саратовских медучреждениях ликвидировали почти все очаги COVID-19

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти все очаги коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Саратовской области ликвидированы, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6334 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3206. Ранее сообщалось, что очаги COVID-19 регистрировались в Краснокутской, Самойловской и Балашовской районных больницах и в Красноармейской областной психиатрической больнице.
"На настоящий момент новых очагов в медицинских организациях нет,.. и практически все они уже закрываются или закрыты, потому что мы не регистрируем новых случаев заболевания нигде, где они в какой-то момент были", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что случаи заболевания среди медработников в области регистрировались в 91 медицинской организации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.