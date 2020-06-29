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В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 39 тысяч, за сутки выявлено более 900 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения султаната. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оман, в мире

В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19

14:58 29.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 39 тысяч, за сутки выявлено более 900 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 910 новых случаев заражения и зарегистрировали шесть летальных исходов. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 39 060, выздоровели 22 422 человека, скончались 169.
Отмечается, что среди новых инфицированных 535 граждан Омана и 375 иностранцев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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