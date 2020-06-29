В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19

По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 910 новых случаев заражения и зарегистрировали шесть летальных исходов. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 39 060, выздоровели 22 422 человека, скончались 169.