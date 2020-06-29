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Исследование: пандемия резко подорвала доверие европейцев к США
Вызванный пандемией коронавируса кризис привел к резкому ухудшению отношения граждан стран Европы к США, свидетельствуют данные исследования, проведенного по... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:58
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, европа, сша, в мире

Исследование: пандемия резко подорвала доверие европейцев к США

14:58 29.06.2020
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© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вызванный пандемией коронавируса кризис привел к резкому ухудшению отношения граждан стран Европы к США, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
Исследование проводилось компаниями Datapraxis и YouGov в конце апреля и первой неделе мая. В нем приняли участие более 11 тысяч человек из девяти европейских стран - Болгарии, Дании, Франции, Германии, Италии, Португалии, Польши, Испании и Швеции.
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На вопрос о том, изменилось ли их отношение к США во время кризиса, вызванного коронавирусом, 59% опрошенных ответили, что оно ухудшилось, 35% заявили, что оно не изменилось, и только 6% ответили, что оно стало еще лучше. Согласно полученным данным, про ухудшение отношения к США больше всего заявили граждане Дании (71%), Португалии (70%) и Германии (65%). Помимо этого 64% граждан Испании и 68% граждан Франции сохранили прежнее отношение к США.
Такой же вопрос был задан европейцам по поводу изменения отношения к Китаю - 48% респондентов сказали, что оно ухудшилось. При этом исследование выявило большинство недовольных в Дании и Франции (в обеих странах показатель равен 62%), за ними следует Германия с 48%  и Испания с 46%.
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Респондентам также задали вопрос по поводу их доверия национальному правительству и попросили оценить то, как власти страны справились с кризисом. Из общего числа опрошенных 29% сказали, что их доверие к правительству возросло, при этом позитивно оценивают работу правительства 60%. Самый большой показатель продемонстрировали жители Дании, где доверие к властям выросло на 60%. Меньше доверять правительству стали 33%, в общей сложности 40% недовольны действиями властей. Самый большой спад в доверии к правительству продемонстрировали граждане Франции (61%).
Результаты исследования также выявили, что большинство европейцев (63%) стали более уверены в необходимости дальнейшего сотрудничества ЕС, чем были до пандемии. Лишь 18% считают, что "интеграция ЕС зашла слишком далеко".
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"Хотя пандемия еще не изменила внутренние политические предпочтения европейцев, новые данные ECFR показывают, что она (пандемия) значительно изменила то, как они видят мир за пределами Европы", - говорится в исследовании.
Европейский совет по международным отношениям - это международный аналитический центр, целью которого является проведение передовых независимых исследований европейской внешней политики и политики безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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