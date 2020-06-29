Исследование: пандемия резко подорвала доверие европейцев к США

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вызванный пандемией коронавируса кризис привел к резкому ухудшению отношения граждан стран Европы к Вызванный пандемией коронавируса кризис привел к резкому ухудшению отношения граждан стран Европы к США , свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Дании, Франции, Германии, Италии, Португалии, Польши, Испании и Швеции. Исследование проводилось компаниями Datapraxis и YouGov в конце апреля и первой неделе мая. В нем приняли участие более 11 тысяч человек из девяти европейских стран - Болгарии

На вопрос о том, изменилось ли их отношение к США во время кризиса, вызванного коронавирусом, 59% опрошенных ответили, что оно ухудшилось, 35% заявили, что оно не изменилось, и только 6% ответили, что оно стало еще лучше. Согласно полученным данным, про ухудшение отношения к США больше всего заявили граждане Дании (71%), Португалии (70%) и Германии (65%). Помимо этого 64% граждан Испании и 68% граждан Франции сохранили прежнее отношение к США.

Такой же вопрос был задан европейцам по поводу изменения отношения к Китаю - 48% респондентов сказали, что оно ухудшилось. При этом исследование выявило большинство недовольных в Дании и Франции (в обеих странах показатель равен 62%), за ними следует Германия с 48% и Испания с 46%.

Респондентам также задали вопрос по поводу их доверия национальному правительству и попросили оценить то, как власти страны справились с кризисом. Из общего числа опрошенных 29% сказали, что их доверие к правительству возросло, при этом позитивно оценивают работу правительства 60%. Самый большой показатель продемонстрировали жители Дании, где доверие к властям выросло на 60%. Меньше доверять правительству стали 33%, в общей сложности 40% недовольны действиями властей. Самый большой спад в доверии к правительству продемонстрировали граждане Франции (61%).

Результаты исследования также выявили, что большинство европейцев (63%) стали более уверены в необходимости дальнейшего сотрудничества ЕС, чем были до пандемии. Лишь 18% считают, что "интеграция ЕС зашла слишком далеко".

"Хотя пандемия еще не изменила внутренние политические предпочтения европейцев, новые данные ECFR показывают, что она (пандемия) значительно изменила то, как они видят мир за пределами Европы", - говорится в исследовании.

Европейский совет по международным отношениям - это международный аналитический центр, целью которого является проведение передовых независимых исследований европейской внешней политики и политики безопасности.