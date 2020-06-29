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Северная Македония откроет аэропорты
Власти Северной Македонии 1 июля открывают международные аэропорты в Скопье и Охриде, сообщил министр транспорта и коммуникаций Горан Сугарески. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
северная македония
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, северная македония, в мире

Северная Македония откроет аэропорты

14:57 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Власти Северной Македонии 1 июля открывают международные аэропорты в Скопье и Охриде, сообщил министр транспорта и коммуникаций Горан Сугарески.
Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало до 22 июня. За время чрезвычайного положения оба международных аэропорта не обслуживали пассажирские рейсы. В понедельник министр транспорта и глава минздрава Венко Филипче провели брифинг в аэропорту Скопье.
Город Скопье в Македонии
15 июня, 16:51
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"Надеюсь, что это произойдет, и со среды начнутся прямые рейсы по нескольким направлениям. На прошлой неделе мы провели переговоры с авиакомпанией Wizz Air, которая получает субвенции от государства, и они сообщили, что возобновят все маршруты, которые действовали до марта", - заявил министр Сугарески, трансляцию вела пресс-служба правительства.
Министр здравоохранения отметил, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
По последним данным северомакедонского минздрава, с начала эпидемии выявлено 6080 больных, скончались 286 человек, за последние сутки выявлены 176 зараженных и умерли девять пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Северная МакедонияВ мире
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