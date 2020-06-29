Северная Македония откроет аэропорты

"Надеюсь, что это произойдет, и со среды начнутся прямые рейсы по нескольким направлениям. На прошлой неделе мы провели переговоры с авиакомпанией Wizz Air, которая получает субвенции от государства, и они сообщили, что возобновят все маршруты, которые действовали до марта", - заявил министр Сугарески, трансляцию вела пресс-служба правительства.