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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573629241.html
Посольство в Латвии рассказало об участках для голосования по поправкам
Живущие в Латвии российские граждане смогут проголосовать на референдуме по правкам к Конституции РФ на пяти участках, сообщается на сайте посольства России в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:56
голосование по поправкам в конституцию
даугавпилс
конституция рф
владимир путин
латвия
рига
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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даугавпилс, конституция рф, владимир путин, латвия, рига, в мире

Посольство в Латвии рассказало об участках для голосования по поправкам

14:56 29.06.2020
28
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
РИГА, 29 июн – РИА Новости. Живущие в Латвии российские граждане смогут проголосовать на референдуме по правкам к Конституции РФ на пяти участках, сообщается на сайте посольства России в республике.
"Принять участие в референдуме о поправках к Конституции РФ ее граждане смогут (в посольских и консульских зданиях - ред.) в Риге на улице Антонияс, 2, на улице Смилшу, 3 и на улице Кр. Валдемара, 36. Кроме того, участки для голосования будут находиться в Даугавпилсе на улице Краславас, 46 и в Лиепае на улице Лиепу, 27", - говорится в сообщении.
Участки для голосования будут открыты 1 июля с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).
Бюллетени выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта гражданина РФ или документа, удостоверяющего личность россиянина, по которому граждане въезжают в Россию.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
14:44Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК оценили востребованность электронного голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюДаугавпилсКонституция РФВладимир ПутинЛатвияРигаВ мире
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