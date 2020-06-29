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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573629183.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 61 790
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 315, до 61 790, скончались еще четыре пациента, всего умерших... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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белоруссия
общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, общество

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 61 790

14:58 29.06.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 315, до 61 790, скончались еще четыре пациента, всего умерших 387, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На воскресенье число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 475, в том числе сообщалось о 383 умерших.
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"Зарегистрированы 61 790 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 992 007 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 45 213 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияОбщество
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