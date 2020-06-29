В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 61 790

МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 315, до 61 790, скончались еще четыре пациента, всего умерших 387, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На воскресенье число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 475, в том числе сообщалось о 383 умерших.
"Зарегистрированы 61 790 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 992 007 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 45 213 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.